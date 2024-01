Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Kurs der Geely

Die Aktie von Geely gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 1,2 Prozent auf 0,982 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Geely-Aktie musste um 23:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 0,982 USD abwärts. In der Spitze büßte die Geely-Aktie bis auf 0,970 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,970 USD. Der Tagesumsatz der Geely-Aktie belief sich zuletzt auf 56.884 Aktien.

Bei 1,700 USD markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 73,116 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,960 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,240 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Geely am 20.03.2024 präsentieren. Geely dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,487 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Elektroautos: BYD und Tesla kämpfen in China um die Marktführerschaft - VW darf den Anschluss nicht verlieren

Volvo-Cars-Aktie verliert: Chinesischer Mehrheitsaktionär Geely platziert Aktien

Porsche, BYD & Co. mit höherer System-Spannung bei Elektroautos - zieht Tesla bald nach?