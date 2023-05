Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Geely 1,10 EUR

Um 23:20 Uhr ging es für das Geely-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 1,18 USD. Bei 1,21 USD markierte die Geely-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 81.784 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 29.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,45 USD. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 51,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2022 bei 1,07 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 10,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Voraussichtlich am 23.08.2023 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 21.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 0,533 CNY in den Büchern stehen haben wird.

