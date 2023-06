Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely zieht am Vormittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Geely gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Geely-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 1,12 EUR.

Um 09:21 Uhr sprang die Geely-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 1,12 EUR zu. Kurzfristig markierte die Geely-Aktie bei 1,13 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Geely-Aktien beläuft sich auf 32.700 Stück.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 2,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geely-Aktie derzeit noch 103,95 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2023 auf bis zu 1,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 6,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Geely am 23.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 21.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,529 CNY fest.

