Geely-Aktie aktuell: Geely mit Kursverlusten

Die Geely-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 0,1 Prozent auf 1,76 EUR ab. Die Geely-Aktie sank bis auf 1,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Geely-Aktien beläuft sich auf 23.479 Stück.

Am 13.07.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,20 EUR an. Am 23.03.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,20 EUR ab.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,02 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Geely Automobile Holdings Limited ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen.

