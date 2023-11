Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Blick auf Geely-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 1,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Geely-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 1,00 EUR. Die Geely-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,99 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,01 EUR. Von der Geely-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 310.357 Stück gehandelt.

Am 01.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,56 EUR an. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 35,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,99 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Geely veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2023 0,479 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Volvo-Cars-Aktie verliert: Chinesischer Mehrheitsaktionär Geely platziert Aktien

Porsche, BYD & Co. mit höherer System-Spannung bei Elektroautos - zieht Tesla bald nach?

MG, BYD, NIO & Co.: E-Autos aus China werden in Europa beliebter - Gute Qualität zu erschwinglichen Preisen