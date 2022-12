Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Freitagvormittag leichter

Aktien in diesem Artikel Geely 1,36 EUR

-0,90% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr rutschte die Geely-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,9 Prozent auf 1,36 EUR ab. Bei 1,36 EUR markierte die Geely-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 1,36 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.287 Geely-Aktien.

Am 03.01.2022 markierte das Papier bei 2,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 44,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,07 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 27,38 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Geely dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Geely rechnen Experten am 20.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,525 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Neue Börsenkonkurrenz für Tesla, NIO & Co: Geely-Tochter Zeekr vor IPO

Erholung der Autobranche setzt sich im November fort: Deutsche Pkw-Neuzulassungen nehmen zu

Renault-Aktie mit Verlusten: Marge soll nahezu verdoppelt werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Geely Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com