Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von Geely gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Geely-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 0,955 USD.

Das Papier von Geely befand sich um 23:20 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 2,7 Prozent auf 0,955 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Geely-Aktie bis auf 0,947 USD. Bei 0,970 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ OTC 71.092 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,700 USD erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 78,010 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,947 USD. Dieser Wert wurde am 30.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 0,890 Prozent Luft nach unten.

Geely wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 25.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,487 CNY je Aktie in den Geely-Büchern.

