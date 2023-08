Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Geely gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Geely-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,1 Prozent auf 1,23 USD.

Das Papier von Geely befand sich um 23:20 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 3,1 Prozent auf 1,23 USD ab. In der Spitze fiel die Geely-Aktie bis auf 1,23 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,23 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 852.118 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2022 markierte das Papier bei 2,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 70,73 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,07 USD erreichte der Anteilsschein am 29.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,01 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Geely veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Geely rechnen Experten am 19.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,484 CNY je Geely-Aktie belaufen.

