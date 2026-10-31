Geely Automobile hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Geely Automobile hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 SGD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geely Automobile ein EPS von 0,030 SGD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Geely Automobile 18,80 Milliarden SGD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,00 Milliarden SGD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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