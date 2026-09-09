DAX 25.624 -1,5%ESt50 6.295 -1,8%MSCI World 4.966 -0,6%Top 10 Crypto 10,25 +0,7%Nas 26.421 -0,3%Bitcoin 67.771 +0,5%Euro 1,1635 +0,1%Öl 100,7 +2,8%Gold 4.409 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Gefährden Sanktionen britische Juden? Miliband widerspricht

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Außenminister Ed Miliband hat Befürchtungen zurückgewiesen, die Sanktionen seines Landes gegen israelische Siedlungen könnten negative Folgen für britische Juden haben.

Werbung

Großbritanniens Oberrabbiner Ephraim Mirvis hatte die Sanktionen zuvor heftig kritisiert und von einem "schwarzen Tag für britische Juden" gesprochen. Es handle sich lediglich um Symbolpolitik, die den zunehmend feindlichen Diskurs über Israel anheize, schrieb der Geistliche in einem Beitrag auf der Plattform X. "Diese Maßnahmen werden nur dazu beitragen, genau jenen Extremismus zu stärken, den sie eigentlich bekämpfen wollen."

Miliband: "Ich bin ein stolzer britischer Jude"

Der Außenminister, der das Importverbot für Waren aus illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland am Dienstag im Unterhaus in London verkündet hatte, wies die Kritik zurück. "Ich bin ein stolzer britischer Jude und ich stimme dem Oberrabbiner nicht zu", sagte Miliband dem Nachrichtensender Sky News.

Wenn britische Juden für das Vorgehen der israelischen Regierung verantwortlich gemacht würden, sei das nichts als reinster Antisemitismus, sagte Miliband. Er fügte hinzu: "Wir müssen alle mehr tun, um Antisemitismus zu bekämpfen. Aber ich glaube, wir können das tun und gleichzeitig britische Werte hochhalten."

Werbung

Israel will britisches Konsulat in Jerusalem schließen

Miliband hatte die Sanktionen mit den Übergriffen radikaler israelischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland sowie dem geplanten Ausbau weiterer Siedlungen begründet. Er stehe zu dem Vorwurf, im Westjordanland ereigneten sich "ethnische Säuberungen" durch radikale Siedler, die von der israelischen Regierung geduldet und teils sogar befürwortet werden, sagte Miliband.

Frankreich, Kanada, Dänemark sowie weitere westliche Staaten schlossen sich in einer Erklärung der Position Großbritanniens an. Deutschland gehört nicht dazu. Israel reagierte mit angekündigten Gegenmaßnahmen, darunter der Schließung des britischen Konsulats in Jerusalem und Sanktionen gegen britische Politiker./cmy/DP/stw

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.