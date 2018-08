Gefängnisbetreiber CoreCivic gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Gefängnisbetreiber CoreCivic, Inc. (ISIN: US21871N1019, NYSE: CXW) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,43 US-Dollar ausschütten. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. Oktober 2018 (Record date: 1. Oktober 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,72 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 24,89 US-Dollar (Stand: 16. August 2018) einer Dividendenrendite von 6,91 Prozent.

Die Firma CoreCivic (früher: Corrections Corporation of America) wurde 1983 gegründet und hat ihren Firmensitz in Nashville, Tennessee. CoreCivic gehört zu den größten privaten Gefängnisbetreibern Amerikas. Darüber hinaus betreibt CoreCivic Wohnzentren zur Resozialisierung. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2018 betrug der Umsatz 449,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 436,4 Mio. US-Dollar). Der Gewinn lag bei 39,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 45,5 Mio. US-Dollar), wie am 8. August berichtet wurde.

Seit Jahresbeginn 2018 liegt die Aktie an der Wall Street mit 10,62 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. August 2018).

Redaktion MyDividends.de