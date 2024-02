Putin-Gegner Nawalny tot - Vorwürfe gegen russische Regierung

- von Guy Faulconbridge und Felix Light

Moskau (Reuters) - Alexej Nawalny ist tot. Der bekannteste Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin habe sich nach einem Freigang im Straflager "unwohl gefühlt" und "fast sofort das Bewusstsein verloren", teilte die Gefängnisverwaltung der nördlichen Region Jamalo-Nenez am Freitag mit.

Medizinisches Personal habe den 47-Jährigen nicht wiederbeleben können. Weltweit wurde der Tod des unablässigen Kritikers der Regierung in Moskau bedauert. Gegen sie wurden schwere Vorwürfe erhoben. Nawalny sei vom Kreml ermordet worden, schrieb der lettische Präsident Edgars Rinkevics auf X. "Das ist eine Tatsache, und jeder sollte die wahre Natur des gegenwärtigen Regimes in Russland kennen." Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte, man wisse jetzt, dass Russland längst keine Demokratie mehr sei. "Für seine Ideale hat er das höchste Opfer gebracht", schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel auf X. "Die EU macht das russische Regime allein für diesen tragischen Tod verantwortlich."

In Russland wurden Untersuchungen über die Todesursache eingeleitet. Russlands Ermittlungskomitee eröffnete ein Verfahren. Putin sei über den Tod Nawalnys informiert worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass. Die Wirtschaft reagierte besorgt auf die Todesnachricht, die Landeswährung Rubel wertete ab.

Scholz sprach von einer bedrückenden Nachricht. Nawalny habe seinen Mut, nach Russland zurückzukehren, mit dem Leben bezahlt. Auch der britische Premierminister Rishi Sunak hob den Mut des Oppositionspolitikers hervor. Nawalny sei der schärfste Verfechter der Demokratie in Russland gewesen. Aus anderen europäischen Ländern kamen ähnliche Stellungnahmen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg forderte Russland auf, die Todesumstände zu untersuchen: "Wir müssen alle Fakten klären." Der litauische Präsident Gitanas Nauseda verlangte Konsequenzen für die Verantwortlichen. Diese müssten vor Gericht gestellt werden, schrieb er auf X. Auch US-Außenminister Antony Blinken machte die russische Führung für das Schicksal Nawalnys verantwortlich. Dessen Tode belege die "Schwäche und Fäulnis" des von Putin aufgebauten Systems, sagte er in München bei der Sicherheitskonferenz.

RUSSISCHE REGIERUNG WEIST VORWÜRFE ZURÜCK

Das russische Außenministerium wies die Anschuldigungen als "selbstentlarvend" zurück. Obwohl die gerichtsmedizinischen Ergebnisse zu Nawalnys Tod noch nicht vorlägen, habe der Westen bereits seine eigenen Schlussfolgerungen gezogen, schrieb die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, im Kurznachrichtendienst Telegram. Auf welche Anschuldigungen sie sich genau bezog, erklärte sie zunächst nicht.

Russische Stimmen waren zunächst nur vereinzelt zu vernehmen. Der Oppositionspolitiker Boris Nadeschdin ehrte Nawalny auf X als einen der talentiertesten und mutigsten Menschen Russlands. Der Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow warf den russischen Behörden Mord vor. Er sei der Ansicht, dass die Haftbedingungen zu Nawalnys Ableben geführt hätten, sagte er Reuters. Die Pressesprecherin Nawalnys, Kira Jarmysch, bestätigte seinen Tod zunächst nicht. Nawalnys Anwalt sei auf dem Weg zum Straflager, teilte sie auf X mit.

Nawalny war zu insgesamt mehr als 30 Jahren Haft verurteilt worden. Die Vorwürfe reichen von Betrug bis hin zu Extremismus. Er hat die Vorwürfe stets bestritten und als politisch motiviert bezeichnet. Er und seine Anhänger entgegnen, dass es in Wahrheit darum gehe, Kritik an Putin zu unterdrücken. Seine politische Bewegung wurde verboten, enge Mitarbeiter wurden inhaftiert oder flohen ins Ausland.

Im Dezember war er in das Straflager "Polarwolf" im eisigen Norden Russlands verlegt worden. Die Haftanstalt gilt als eine der härtesten in Russland. Im Januar hatte Nawalny bei einer Gerichtsanhörung bessere Haftbedingungen gefordert. Unter anderem seien die Essenspausen zu kurz. "Ich bekomme zwei Becher kochendes Wasser und zwei Stücke ekelhaftes Brot. Ich möchte dieses kochende Wasser normal trinken und dieses Brot essen. Ich habe zehn Minuten Zeit zum Essen. Und ich werde gezwungen, mich an diesem kochenden Wasser zu verschlucken", beklagte er damals und wirkte dabei abgemagert.

NAWALNY KEHRTE 2021 FREIWILLLIG NACH RUSSLAND ZURÜCK

Der prominente Oppositionspolitiker wurde im Januar 2021 nach seiner Rückkehr nach Russland festgenommen. Im August 2020 war er auf einem innerrussischen Flug zusammengebrochen. Zunächst wurde er in Russland behandelt, dann in die Berliner Charite verlegt. Dort wurde eine Vergiftung mit einem Nervengift festgestellt. Die Regierung in Moskau hat Vorwürfe zurückgewiesen, russische Behörden hätten versucht, ihn zu töten.

Nawalny war jahrelang der schärfste Kreml-Kritiker. Er prangerte insbesondere Korruption und Gier an. "Korruption ist das Fundament des heutigen Russlands. Sie ist die Grundlage der politischen Macht von Herrn Putin", sagte er 2011 in einem Reuters-Interview. Auch den Reichtum der Putin unterstützenden Oligarchen nahm er aufs Korn. Seine Beiträge im Internet wurden millionenfach aufgerufen. Bereits in Haft rief er 2022 mehrfach zu Protesten gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine auf. Irritationen im Westen hatte Nawalny in der Vergangenheit allerdings auch mit nationalistischen und ausländerfeindlichen Äußerungen ausgelöst.

(Reuters-Büros weltweit, geschrieben von Christian Götz und Hans Busemann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)