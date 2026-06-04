Gefahr im Hotspot: Wie "Evil Twin"-Angriffe Krypto-Wallets leerräumen

Im Zug noch schnell Mails checken, am Gate den Kursverlauf von Bitcoin prüfen, im Hotel die letzte Transaktion kontrollieren - für viele gehört öffentliches WLAN auf Reisen selbstverständlich dazu und wirkt fast wie eine Steckdose für das digitale Leben. Genau auf diese Routine bauen Angreifer, wenn sie gefälschte Hotspots einrichten, die unauffällig aussehen und Zugangsdaten sowie Krypto-Guthaben ins Visier nehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch