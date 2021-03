Geflügelpest-Ausbruch in Blankensee: 41 000 Tiere betroffen

BLANKENSEE (dpa-AFX) - Nach einem Ausbruch der Geflügelpest in einem Betrieb in Blankensee (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) müssen 41 000 Hennen getötet werden. In dem Betrieb sei der Erreger H5N8 nachgewiesen worden, teilte der Landkreis am Dienstag mit. Drei Kilometer um den Ausbruch ist ein Sperrbezirk eingerichtet worden. Zudem wurde ein Umkreis von zehn Kilometern als Beobachtungsgebiet ausgewiesen. Vom Beobachtungsgebiet seien 883 Betriebe betroffen mit insgesamt etwa 178 400 Tieren. Diese müssen jetzt in Ställen oder geschützt untergebracht werden. Zudem müssen sich die Betriebe und sonstigen Halter an strenge Hygieneauflagen halten./chh/DP/stw