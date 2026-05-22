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Micron Technology-Aktie setzt Rekordrally fort - Billionenbewertung: Halbleiterwerte stark

27.05.26 22:17 Uhr
Aktie von Micron Technology vor nächstem Rekord?: Halbleiter-Aktien im Aufwind - BofA setzt auf AIXTRON | finanzen.net

Der Halbleiterboom setzt sich nach Rekorden im NASDAQ und Kursgewinnen in Japan und Südkorea am Mittwoch auch in Europa fort.

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Auf der Handelsplattform Tradegate sind Micron Technology, Infineon und SK hynix die am aktivsten gehandelten Werte.

Im offiziellen XETRA-Handel verlor die Infineon-Aktie am Mittwoch letztlich 1,06 Prozent auf 76,73 Euro. Sie erklommen im Tagesverlauf jedoch einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2000. Nach einer Verdopplung im laufenden Jahr liegt ihr Marktwert bei im internationalen Vergleich immer noch recht bescheidenen 100 Milliarden Euro.

Die Micron-Aktie notierte im NASDAQ-Handel letztlich 3,63 Prozent höher bei 928,41 US-Dollar. Erst am Vortag hatte das Papier ein neues Rekordhoch erreicht und war letztlich 19,29 Prozent auf 895,88 US-Dollar geklettert. Für SK hynix ging es in Seoul letztlich 9,31 Prozent auf 2.243.000 Won nach oben.

Auch Micron und SK hynix in Riege der Bewertungs-Billionäre

p> Die Rekordjagd im Halbleitersegment treibt die Marktkapitalisierungen der großen Namen der Branche immer weiter in die Höhe. Mit den jüngsten Kurssprüngen stiegen gleich zwei Aktien in die Klasse der Bewertungs-Billionäre auf. Sowohl Micron als auch SK hynix überschritten die magische Schwelle von einer Billion US-Dollar an Marktwert. Das südkoreanische Unternehmen ist damit der dritte asiatische Halbleiterproduzent neben TSMC und Samsung in dieser Liga.

Bank of America bullish für AIXTRON

p> Auch die Papiere des Ausrüsters AIXTRON waren stark gefragt. Sie stiegen um 8,42 Prozent auf 57,20 Euro. Für Aufmerksamkeit und weitere Kursfantasie sorgte Analyst Oliver Wong von der Bank of America mit seinem Kursziel von 72 Euro.

AIXTRON-Aktien haben sich im Jahresverlauf bereits mehr als verdreifacht, mit einem Hoch seit dem Jahr 2001 von 55,28 Euro. Wong signalisiert aber darüber hinaus noch enormes Potenzial von 30 Prozent. Das Rekordhoch im Jahr 2000 hatte bei 89,50 Euro gelegen.

"Der Weg zur KI-Energie führt über AIXTRON", so Wong. Dies sei die nächste Triebfeder der Wachstumsstory.

/ag/zb

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

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Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com, SmartCaps

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