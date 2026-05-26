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Micron Technology-Aktie setzt Rekordrally fort: Halbleiterwerte stark - Bofa empfiehlt AIXTRON

27.05.26 10:04 Uhr
Aktie von Micron Technology vor nächstem Rekord?: Halbleiter-Aktien im Aufwind - BofA setzt auf AIXTRON | finanzen.net

Der Halbleiterboom setzt sich nach Rekorden im NASDAQ und Kursgewinnen in Japan und Südkorea am Mittwoch auch in Europa fort.

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Auf der Handelsplattform Tradegate sind Micron Technology, Infineon und SK hynix die am aktivsten gehandelten Werte. Infineon nähern sich auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2000 der 80-Euro-Marke.

Im offiziellen XETRA-Handel gewinnt die Infineon-Aktie am Mittwoch stellenweise 1,55 Prozent auf 78,75 Euro. Die Micron-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise Prozent höher 4,47 Prozent höher bei 935,95 US-Dollar. Erst am Vortag hatte das Papier ein neues Rekordhoch erreicht und war letztlich 19,29 Prozent auf 895,88 US-Dollar geklettert. Für SK hynix ging es in Seoul letztlich 9,31 Prozent auf 2.243.000 Won nach oben.

Auch die Papiere des Ausrüsters AIXTRON sind stark gefragt. Sie steigen um 1,86 Prozent auf 53,74 Euro. Für Aufmerksamkeit und weitere Kursfantasie sorgte Analyst Oliver Wong von der Bank of America mit seinem Kursziel von 72 Euro.

AIXTRON-Aktien haben sich im Jahresverlauf bereits mehr als verdreifacht, mit einem Hoch seit dem Jahr 2001 von 55,28 Euro. Wong signalisiert aber darüber hinaus noch enormes Potenzial von 30 Prozent. Das Rekordhoch im Jahr 2000 hatte bei 89,50 Euro gelegen.

"Der Weg zur KI-Energie führt über AIXTRON", so Wong. Dies sei die nächste Triebfeder der Wachstumsstory.

/ag/zb

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

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Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, SmartCaps

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