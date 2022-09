GEA-Aktie etwas höher: GEA baut neues Technologiezentrum

Aktien in diesem Artikel GEA 32,61 EUR

Wie der Maschinen- und Anlagenhersteller mitteilte, soll dort bis 2024 auf 40.000 Quadratmetern ein Standort entstehen, der bessere Innovationsmöglichkeiten und weiteres Wachstum im Bereich der pharmazeutischen Gefriertrocknung ermöglicht. Gefriertrocknung sei für die Herstellung vieler injizierbarer pharmazeutischer Produkte wie zum Beispiel Impfstoffen unerlässlich, teilte GEA mit.

Das derzeitige Werk in Hürth sei an seine Kapazitätsgrenzen gelangt. Daher werden nun alle Bereiche, von der Entwicklung über die Konstruktion, Fertigung, Montage bis zum Service, an den neuen Standort verlagert. Der Baubeginn sei für 2023 geplant. Alle rund 250 Mitarbeitenden werden in das nahe gelegene neue Werk umziehen.

Der Standort Elsdorf soll für die GEA Group AG die zweite "Fabrik der Zukunft" werden. In Koszalin in Polen hat in diesem Jahr ein erster neu konzipierter GEA-Standort die Produktion aufgenommen. Das Konzept basiere auf modularen und digitalen Fertigungsstrukturen, welche ein Höchstmaß an Flexibilität bei gleichzeitiger Produktivität gewährleisten und laut Mitteilung somit einen wesentlichen Beitrag zur Wachstumsstrategie im Bereich Pharma leisten.

Via XETRA steigt die GEA-Aktie zeitweise um 0,31 Prozent auf 32,45 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: GEA Group