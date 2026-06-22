DAX24.869 -1,1%Est506.253 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1600 -3,6%Nas26.167 -1,3%Bitcoin55.086 -1,6%Euro1,1438 +0,1%Öl76,75 -1,8%Gold4.119 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen tiefrot - KOSPI stürzt ab -- Brenntag hebt Prognose an -- Hyperscaler, Infineon, ASML, RWE, D-Wave, IonQ, Rigetti Computing im Fokus
Top News
adidas-Aktie tiefer: Zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet adidas-Aktie tiefer: Zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet
DWS-Aktie profitiert von Exane-Empfehlung DWS-Aktie profitiert von Exane-Empfehlung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gegen den Markttrend

DWS-Aktie profitiert von Exane-Empfehlung

23.06.26 09:23 Uhr
DWS-Aktie springt an: Exane hebt Empfehlung an | finanzen.net

Die Aktien der DWS haben sich nach einer Empfehlung von Exane BNP Paribas am Dienstag auch im schwachen Markt gut gehalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,14 EUR -0,36 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DWS Group GmbH & Co. KGaA
62,80 EUR 0,75 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Via XETRA legen die DWS-Aktien 2,44 Prozent auf 62,95 Euro zu.

Exane-Analyst Arnaud Giblat hob sein Kursziel am Montag auf 74 Euro und stufte die Aktien auf "Outperform" hoch. Die Geschäftsdynamik des Vermögensverwalters habe stark angezogen und der Quartalsbericht dürfte kräftig Auftrieb geben, so der Experte.

Er hob seine Ergebnisprognosen für die Deutsche Bank-Tochter bis 2028 um bis zu 13 Prozent an und sieht sich für 2027 um 14 Prozent über dem Konsens. Giblat setzte zudem eine höhere Bewertung an. Auch die Gesamtrendite sei attraktiv, zumal es 2027 Aussicht auf eine Sonderdividende in Milliardenhöhe gebe.

Mit seinem Kursziel liegt Giblat deutlich über dem Kursrekord vom Februar bei 65,80 Euro.

/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
20.05.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
12.05.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.05.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
29.04.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen