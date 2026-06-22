DWS-Aktie profitiert von Exane-Empfehlung
Die Aktien der DWS haben sich nach einer Empfehlung von Exane BNP Paribas am Dienstag auch im schwachen Markt gut gehalten.
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Via XETRA legen die DWS-Aktien 2,44 Prozent auf 62,95 Euro zu.
Exane-Analyst Arnaud Giblat hob sein Kursziel am Montag auf 74 Euro und stufte die Aktien auf "Outperform" hoch. Die Geschäftsdynamik des Vermögensverwalters habe stark angezogen und der Quartalsbericht dürfte kräftig Auftrieb geben, so der Experte.
Er hob seine Ergebnisprognosen für die Deutsche Bank-Tochter bis 2028 um bis zu 13 Prozent an und sieht sich für 2027 um 14 Prozent über dem Konsens. Giblat setzte zudem eine höhere Bewertung an. Auch die Gesamtrendite sei attraktiv, zumal es 2027 Aussicht auf eine Sonderdividende in Milliardenhöhe gebe.
Mit seinem Kursziel liegt Giblat deutlich über dem Kursrekord vom Februar bei 65,80 Euro.
/ag/stk
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