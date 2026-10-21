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Gegen den Trend: 'Die Zeit' steigert verkaufte Auflage

HAMBURG (dpa-AFX) - Während viele Zeitungen in Deutschland mit sinkenden Auflagen kämpfen, kann die Wochenzeitung "Die Zeit" weiter zulegen. Im dritten Quartal wurden durchschnittlich 621.863 Exemplare verkauft, wie die Zeit Verlagsgruppe unter Berufung auf Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) mitteilte. Das waren ein Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Nach Verlagsangaben erreichte die Zeitung damit ihren bislang höchsten Gesamtverkauf in einem dritten Quartal.

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Auch die Zahl der Abonnements stieg demnach weiter an. Sie legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um zwei Prozent auf 504.191 zu. Davon entfielen 301.031 auf digitale Abonnements. Damit machen digitale Ausgaben knapp 60 Prozent der gesamten Abo-Auflage aus.

"Unsere Auflage wächst weiter. Das ist eine große Wertschätzung für die Arbeit von Redaktion und Verlag in herausfordernden Zeiten", sagte Nils von der Kall, Geschäftsführer der Zeit Verlagsgruppe, in der Mitteilung. Auch bei den Abonnements verzeichnete die Wochenzeitung nach eigenen Angaben einen Höchststand für ein drittes Quartal./svv/DP/mis

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