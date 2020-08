Gegen Stadion-Teilöffnung: Nürnberg-Fans vor Boykott des Neustarts

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Ultras des 1. FC Nürnberg wollen einen Start der Zweitligasaison in nur zum Teil gefüllten Stadien boykottieren. "Die Spielzeit 2020/2021 darf erst dann ausgetragen werden, wenn die Stadien zu 100 Prozent ausgelastet werden können, weil sie als soziale Begegnungsstätten nicht mit dem Konzept des "Social Distancing" zusammenpassen", hieß es in einer Stellungnahme am Montagabend. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hofft, von November an zumindest wieder wenige Zuschauer unter Corona-Hygieneauflagen in die Arenen zu lassen. Das lehnt die aktive Fanszene der Franken ab.

Die Anhänger des "Clubs" kritisierten Planungen, bei einer möglichen Öffnung der Stadien keine Stehplätze und Gästefans zuzulassen sowie womöglich nur noch Eintrittskarten an registrierte Besucher zu verkaufen. "Personalisierte Tickets sowie Beschränkungen von Kontingenten für Gästefans sind selbstverständlich grundsätzlich abzulehnen", hieß es auf der Internetseite der Fan-Vereinigung./msw/DP/men