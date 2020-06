Lufthansa führt Rückholgarantie für Touristen ein

"Wir führen eine Home-Coming-Garantie ein", sagte Lufthansa -Chef Carsten Spohr der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Wer zurück will nach Deutschland, den bringen wir zurück; sei es, weil er wegen erhöhter Temperatur am Zielort nicht einreisen darf, er dort in Quarantäne müsste oder ob im Gastland das Virus ausbricht - für alle diese Fälle wird es eine abgesicherte Rückflug-Garantie geben."

Die Lufthansa hofft auf eine rasche Belebung des Flugverkehrs für Privatleute. "Spätestens zu den Herbstferien rechnen wir mit einer hohen Nachfrage für Privatreisen", sagte Spohr. "Als erstes haben Portugal und Griechenland wieder angezogen, andere Ziele folgen." Die Fluglinie habe jetzt eine verbindliche Maskenpflicht an Bord eingeführt. "Was aber wichtiger ist: Es hat noch keinen einzigen Ansteckungsfall in einem unserer Flugzeuge gegeben, weil unsere Klimaanlagen die Luft an Bord permanent und gründlich reinigen. Es gibt nirgendwo so gute Luft wie im Flugzeug, höchstens noch im OP-Saal."

Dow Jones Newswires

