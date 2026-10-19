Erholungsversuch bei Micron-Aktie: Werden die China-Sorgen zur Kaufgelegenheit?

Gegenbewegung

19.10.26 12:50 Uhr

Der Speicherchip-Wert holt einen Teil der Verluste zurück, doch reicht der Rückenwind aus Rekordzahlen gegen die Sorge vor chinesischer Konkurrenz?

• Die weitere Entwicklung hängt von CXMTs Markteinführung, Kundenakzeptanz und dem Zahlentermin am 23. Dezember 2026 ab, der Hinweise auf Preise und Nachfrage geben dürfte.

• Trotz dieser Konkurrenz zeigt Micron starke Fundamentaldaten mit Rekordumsätzen, langfristigen Verträgen und einem Rückkaufprogramm, das den Aktienkurs stützen könnte.

• Ein chinesischer Rivale, CXMT, kündigt Fortschritte bei neuen Server-Speichertechnologien an, was für Unsicherheit im Speichersektor sorgt.

Ein chinesischer Rivale sorgt für Unruhe im ganzen Speichersektor

Rekordzahlen und Verträge stehen gegen die Angst vor einem Überangebot

Rückkäufe und ein Zahlentermin im Dezember könnten den Blick lenken

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Die Micron-Aktie versucht sich nach einer Verlustserie an der Wende. Am Freitag ging das Papier 5,63 Prozent schwächer bei 878,84 US-Dollar aus dem NASDAQ-Handel. Im vorbörslichen Handel am Montag gewinnt es zeitweise 3,62 Prozent auf 910,67 US-Dollar. Ob daraus mehr wird, hängt daran, ob der Wettbewerb aus China das Geschäft tatsächlich trifft.

Ein Rivale aus China belastet den Sektor

Die Verlustserie der Micron-Aktie läuft bereits seit dem 8. Oktober. Verstärkt wurde der Druck durch eine Meldung zum chinesischen DRAM-Hersteller CXMT. Dessen Präsident Cao Kanyu berichtete laut South China Morning Post auf einer Konferenz am Wochenende des 10. und 11. Oktober von Fortschritten bei Serverspeichern mit der dichteren 4F²-Zellarchitektur. Erste DDR5-Servermodule sollen bis Ende 2026 auf den Markt kommen.

Spezifikationen oder Kundenauslieferungen nannte CXMT nicht, der Branchenstandard arbeitet bislang mit der 6F²-Zelle. Trotzdem erfasste der Abverkauf den ganzen Sektor. Die Reaktion deutet darauf hin, dass die Sorge vor mehr Wettbewerb schwerer wog als die dünne Faktenlage zu CXMT. Für Micron als DRAM-Anbieter bleibt entscheidend, ob aus der Ankündigung ein marktreifes Produkt wird.

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Micron liefert Rekordzahlen und Verträge

Fundamental läuft das Geschäft stark. Micron meldete am 30. September für das vierte Geschäftsquartal einen Umsatz von 54,23 Milliarden US-Dollar nach 11,32 Milliarden im Vorjahresquartal. Die bereinigte Bruttomarge lag bei 87,0 Prozent. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt das Unternehmen 61,5 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, mit einer Spanne von 1,5 Milliarden nach oben und unten.

Zusätzlich verweist Micron auf 26 Strategic Customer Agreements, die nach eigener Schätzung mehr als 35 Prozent des Umsatzes bis 2030 abdecken. Alle Verträge sind Take-or-pay-Verträge, die verbleibenden Leistungsverpflichtungen liegen bei rund 150 Milliarden US-Dollar. Damit ist ein Teil der Nachfrage vertraglich gebunden, was die Abhängigkeit von kurzfristigen Preisbewegungen mindert. Die Zahlen erklären, warum die Erholung auf einer soliden Geschäftsbasis steht, ersetzen aber keine Antwort auf die Wettbewerbsfrage.

Wettbewerb, Rückkauf und Analystenbild

Das Risiko kennt Micron selbst. Im Jahresbericht vom 9. Oktober nennt das Unternehmen CXMT und YMTC ausdrücklich als Wettbewerber und warnt vor einem Überangebot bei DRAM und NAND durch staatlich geförderte Investitionen in China. Sinkende Durchschnittspreise könnten das Geschäft wesentlich belasten.

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Als Gegengewicht dient der Rückkauf: Der Verwaltungsrat erhöhte am 8. Oktober die Ermächtigung auf insgesamt 35,16 Milliarden US-Dollar, Käufe sind ab dem 9. Dezember möglich. Im Geschäftsjahr 2026 flossen nur 650 Millionen US-Dollar in das Programm. Das Analystenbild bleibt derweil freundlich: Der Konsens lautet Strong Buy, das mittlere Kursziel liegt laut TipRanks-Daten bei 1.585,93 US-Dollar.

Als Nächstes zählt, ob CXMT seine Ankündigung zu Servermodulen mit Daten oder Kunden unterlegt und ob die Erholung den Montag überdauert. Ein fester Orientierungspunkt ist der vorläufige Zahlentermin am 23. Dezember 2026, der Hinweise auf Preise und Nachfrage liefern dürfte.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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