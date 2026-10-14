Vonovia-Aktie nach dem Jahrestief wieder im Plus: Langfristige Erholung oder lediglich Strohfeuer?

Gegenbewegung nach Tief

14.10.26 11:47 Uhr

Anfang Oktober markierte der DAX-Wohnungskonzern ein neues Jahrestief, jetzt folgt eine Gegenbewegung. Trägt sie, oder fehlt ihr der Treiber?

• Für eine nachhaltige Trendwende ist entscheidend, ob Vonovia den operativen Cashflow stabilisieren und durch Immobilienverkäufe Schulden abbauen kann; ansonsten bleiben Risiken durch Zinsen und politische Eingriffe bestehen.

• Die Vonovia-Aktie erholte sich nach einem neuen 52-Wochen-Tief, bleibt aber trotz kurzfristiger Gewinne deutlich im Minus und nahe am Allzeittief von 15,17 Euro.

Zinsen und Berliner Politik belasten das Sentiment weiter

JPMorgan hält eine Dividendenkürzung für denkbar, falls Verkäufe ausbleiben

Allzeittief liegt nur noch ein Stück entfernt

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Die Vonovia-Aktie erholte sich zuletzt von ihrem neuen 52-Wochen-Tief vom 8. Oktober. Am Vortag schloss das Papier im XETRA-Handel 0,79 Prozent stärker bei 16,53 Euro und auch am Mittwoch geht es weiter nach oben: Zeitweise gewinnt der Anteilschein 3,06 Prozent auf 17,03 Euro. Seit Jahresbeginn hat die Aktie jedoch rund 33 Prozent verloren. Mit dem Jahrestief rückt auch das Allzeittief aus der Zeit unmittelbar nach dem Börsengang 2013 näher. Es liegt bei 15,17 Euro. Zinsen, Berliner Politik und Schuldenlast bestimmen weiter das Bild. Als größte Belastung gilt dabei die Zinswende: Die EZB hob den Einlagesatz im Juni 2026 auf 2,25 Prozent an.

Politik in Berlin und Finanzierung bei Vonovia

Die Linke gewann die Abgeordnetenhauswahl in Berlin im September mit 25,7 Prozent und will große Wohnungsunternehmen gegen Entschädigung vergesellschaften. Vonovia hält inklusive Deutsche Wohnen gut 130.000 Wohnungen in der Hauptstadt. Der Koalitionsausschuss einigte sich im Juli darauf, Enteignungen auf Landesebene per Bundesgesetz auszuschließen. Konzernchef Luka Mucic sagte im Handelsblatt, Berlin sei in der künftigen Bauprojekt-Pipeline schwächer vertreten, ein Baustopp sei aber nicht geplant.

Operativ bestätigte Vonovia im Halbjahresbericht die Prognose. Das Adjusted EBITDA Total stieg im ersten Halbjahr um 2,4 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro, der Operating Free Cashflow fiel dagegen um 45,4 Prozent auf 607,5 Millionen Euro. Seit Jahresbeginn hat der Konzern rund 4,4 Milliarden Euro refinanziert. Der Beleihungsauslauf lag Ende Juni bei 46,0 Prozent, der EPRA NTA bei 46,22 Euro je Aktie.

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Vonovia-Aktie nach Jahrestief: Kommt jetzt die Trendwende?

JPMorgan senkte das Kursziel zum Start in den Oktober auf 26 Euro von 34,50 Euro und führt Vonovia weiter mit Overweight. Als wahrscheinlichsten Katalysator nennt Analyst Neil Green Immobilienverkäufe von rund 1 Milliarde Euro zur Schuldentilgung. Blieben sie aus, halte die Bank eine Dividendenkürzung für denkbar. Berenberg bewertete die Aktie am 22. September mit Buy und einem Kursziel von 34,50 Euro.

Von neun Analysten raten sechs zu Buy, zwei zu Hold und einer zu Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 28,24 Euro. Zu den Risiken zählen weiter steigende Zinsen und politische Eingriffe in den Berliner Bestand.

Ob aus der jüngsten Gegenbewegung eine nachhaltige Trendwende wird, dürfte sich mit Blick auf die für den 4. November erwarteten Quartalszahlen zeigen. Entscheidend wird sein, ob Vonovia den operativen Cashflow stabilisieren, weitere Immobilienverkäufe zur Schuldenreduzierung vorweisen und damit Sorgen um die Dividende zerstreuen kann. Gelingt dies, könnte sich das Sentiment gegenüber der Aktie aufhellen. Bleiben die Fortschritte dagegen aus, dürften die hohe Verschuldung, das Zinsumfeld und die politischen Risiken den Kurs weiter belasten. Angesichts der Nähe zum Allzeittief bleibt die Erholung damit vorerst ein erstes Signal – eine bestätigte Trendwende ist noch nicht in Sicht.

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Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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