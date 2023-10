EU stellt Weichen für weitere Ukraine-Hilfe - Zweifel in USA

Brüssel/Berlin/Washington (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich nach dem EU-Gipfel in Brüssel zuversichtlich gezeigt, dass die EU die Ukraine weiter mit Milliardenhilfen unterstützen wird.

"Ich habe schon den Eindruck, dass wir das beschließen werden, was für die finanzielle Stabilität der Ukraine notwendig ist", sagte Scholz am Freitag in Brüssel nach Abschluss des EU-Gipfels. Zuvor hatten die meisten der 27 EU-Staats- und Regierungschefs die Pläne unterstützt. Allerdings äußerten die Ministerpräsidenten von Ungarn und der Slowakei, Viktor Orban und Robert Fico, Kritik. In den USA schürte der neugewählte Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, Zweifel an weiteren US-Militärhilfen für die Ukraine.

Scholz hatte angekündigt, dass er die milliardenschweren Ukraine-Hilfen langfristig in den EU-Haushalten verankern will und diese Priorität haben sollten. Einige EU-Staaten pochen aber auf Ausgabensteigerungen für andere Themen wie Migration. Entscheidungen über die künftigen Haushalte sollen auf dem EU-Gipfel im Dezember fallen. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal möchte von der EU-Kommission für kommendes Jahr 18 Milliarden Euro Budgethilfe wie 2023. Im kommenden Jahr liege der Budget-Bedarf an internationalen Finanzhilfen insgesamt sogar bei 42 Milliarden Euro, sagte der Ministerpräsident. Darüber hinaus leisten neben der EU als Ganzes auch etliche EU-Mitgliedstaaten zusätzliche Militärhilfe. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sagte mit Blick auf einen Ukraine-Gipfel in Malta am Wochenende, dass er keine Risse in der Unterstützungsallianz für sein Land sehe. Die Europäische Union wird die Ukraine und ihr Volk so lange wie nötig finanziell, wirtschaftlich, humanitär, militärisch und diplomatisch unterstützen", heißt es in der am Freitag beschlossenen Gipfelerklärung ganz allgemein.

ORBAN UND FICO SCHÜREN UNSICHERHEIT

Orban sagte am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel, die Strategie der EU in der Ukraine sei gescheitert. Die Ukraine werde nicht an der militärischen Front siegen. Er sehe keinen Anlass, ungarische Steuergelder in das EU-Budget für Ukraine-Hilfen fließen zu lassen. Es müsse eine "sehr gut begründete" Vorlage geben, warum weitere Hilfen für die Ukraine nötig seien. Allerdings hatte Orban in der Vergangenheit auch wiederholt neue EU-Sanktionen gegen Russland kritisiert, am Ende aber immer zugestimmt. Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel spielte die Kritik aus Ungarn deshalb herunter. "Wir sollten nicht die Geisel von Herrn Orban sein - und ich bin auch überzeugt, dass wir eine positive Lösung finden werden", sagte er.

Auch der neue slowakische Ministerpräsident übte Kritik an der Finanzierung der Waffenhilfe auch über einen EU-Fonds. Seine Regierung wolle sich auf zivile Hilfe konzentrieren, sagte er. Fico verwies auf nach seiner Einschätzung nach wie vor gravierende Probleme mit Korruption in Kiew. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte aber, dass auch Fico auf dem Gipfel keine Änderungswünsche an der Gipfelerklärung zur Ukraine vorgebracht habe.

NEUER SPRECHER WILL DETAILS ÜBER BIDENS PLÄNE

Der neue Sprecher des US-Repräsentantenhauses sprach sich für getrennte Abstimmungen über Hilfsgelder für die Ukraine und Israel aus. Dies gilt als Hinweis, dass Johnsons Republikaner der von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagenen Militärhilfe nicht zustimmen könnten. Im Interview mit Fox News kündigte Johnson an: "Israel ist eine separate Angelegenheit - wir werden eine eigenständige Finanzierungsmaßnahme für Israel in Höhe von über 14 Milliarden Dollar vorlegen". Johnson äußerte zudem Bedenken hinsichtlich der Finanzierung der Ukraine. "Wir wollen wissen, was das Ziel dort ist (...). Das Weiße Haus hat uns das nicht mitgeteilt." Biden hat beim Kongress zusätzliche Mittel von 106 Milliarden Dollar beantragt. Der größte Teil des Geldes soll in die Stärkung der ukrainischen Verteidigung fließen, der Rest für Israel, den indopazifischen Raum und die Grenzüberwachung ausgegeben werden.

Ein Regierungssprecher in Berlin sagte, man sei zuversichtlich, dass die US-Regierung ihre Zusagen für die Ukraine werde durchsetzen können.

