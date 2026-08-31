Bernstein setzt trotz gesenkter Kursziele auf chinesische E-Auto-Aktien BYD und Xiaomi

Gegenwind

01.09.26 03:09 Uhr

Das Analysehaus Bernstein bekräftigt seine Kaufempfehlung für BYD und Xiaomi, senkt aber gleichzeitig die Kursziele für beide chinesischen E-Auto-Werte.

• BYD bleibt bei Bernstein der Top-Pick im chinesischen E-Auto-Sektor

• Bernstein stuft BYD und Xiaomi weiterhin mit "Outperform" ein

• Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt, dafür weniger Schwankung



Werbung

Bernstein-Kaufempfehlung trotz gesenkter Kursziele

Bernstein hat Mitte August die Kursziele für BYD und Xiaomi gesenkt, ohne die grundsätzliche Kaufempfehlung für beide Titel zu verändern, wie Daten von Investing.com zeigen. Für BYD reduzierte das Analysehaus sein Ziel von 136 auf 130 Hongkong-Dollar, bei Xiaomi ging der Wert von 43 auf 38 Hongkong-Dollar zurück. Wie Investing.com unter Berufung auf die Bernstein-Analyse berichtet, hält das Analysehaus damit an seinem selektiven Ansatz für den chinesischen E-Auto-Sektor fest und räumt zugleich kurzfristigen Gegenwind für die Branche ein.

Die Anpassung der Kursziele geht demnach auf eine schwächere Nachfrage im chinesischen Heimatmarkt zurück, die Bernstein zu niedrigeren Prognosen für Absatzvolumen und Erträge bei beiden Unternehmen veranlasst hat. Die Einstufungen spiegeln laut der Analyse einen insgesamt vorsichtigeren Ausblick auf den chinesischen E-Auto-Markt wider, wobei die Bernstein-Analysten ihre Erwartungen an Verkaufszahlen und Gewinne entsprechend nach unten korrigiert haben. Bemerkenswert ist, dass die Kurszielsenkung nicht mit einer Herabstufung der Rating-Einschätzung einhergeht, beide Aktien bleiben im "Outperform"-Bereich, was auf eine differenzierte Sichtweise zwischen kurzfristigen Belastungsfaktoren und der mittelfristigen Positionierung der Unternehmen hindeutet.

BYD-Aktie: Top-Pick im chinesischen E-Auto-Sektor

Innerhalb der Bernstein-Rangliste für chinesische E-Auto-Hersteller behält BYD den Spitzenplatz, wie aus der Analyse hervorgeht. Trotz der Abwärtskorrektur beim Kursziel stützen laut Bernstein drei Faktoren die Position des Konzerns: ein sich stabilisierender heimischer Marktanteil, ein beschleunigtes internationales Wachstum sowie ein zunehmendes Aufwärtspotenzial im externen Batteriegeschäft. Diese Kombination sichert BYD nach Einschätzung der Analysten weiterhin die Führungsposition unter den bewerteten chinesischen E-Auto-Titeln. Untermauert wird diese Einschätzung durch die operative Entwicklung des Unternehmens. BYD meldete für Juni 2026 einen Anstieg der gesamten Fahrzeugverkäufe um 5,5 Prozent im Jahresvergleich auf 403.472 Einheiten, was für den Konzern den zweiten Monat in Folge mit Absatzwachstum bedeutete, wie Investing.com unter Verweis auf die Unternehmenszahlen berichtet. Die Bernstein-Einschätzung zu BYD ist zudem nicht neu: Bereits im Januar hatte das Analysehaus ein "Outperform"-Rating mit einem Kursziel von 130 Hongkong-Dollar bestätigt und verwies dabei besonders auf den nach eigener Einschätzung unterbewerteten Wert der Batteriesparte des Konzerns. Die aktuelle Kurszielsenkung auf 130 Hongkong-Dollar markiert damit eine Rückkehr zu einem Niveau, das Bernstein bereits mehrfach im Jahresverlauf als Zielmarke genannt hatte, nachdem das Ziel zwischenzeitlich auf 136 Hongkong-Dollar angehoben worden war.

Werbung

Xiaomi-Aktie: Kursziel gesenkt, Bewertung bleibt attraktiv

Auch bei Xiaomi bleibt die "Outperform"-Einstufung trotz gesenktem Kursziel unverändert bestehen. Die Gründe für die Anpassung liegen laut Bernstein vor allem in niedrigeren Prognosen für Smartphone-Auslieferungen und Bruttomargen im Zusammenhang mit dem sogenannten Speicher-Aufwärtszyklus sowie in reduzierten Erwartungen für das E-Auto-Geschäft, bedingt durch eine schwächere Dynamik des Modells YU7. Das Analysehaus räumt demnach ein, dass die fundamentale Lage von Xiaomi kurzfristig herausfordernd bleibt: Preisdruck bei Speicherchips belastet das Smartphone-Geschäft, während der Abbau staatlicher Subventionen in China die Segmente IoT und E-Fahrzeuge beeinträchtigt. Trotz dieser Belastungsfaktoren sieht Bernstein die Bewertung der Aktie als attraktiv an. Laut Bloomberg-Daten, auf die sich die Analyse bezieht, wird Xiaomi derzeit mit dem 16-fachen des für 2027 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnisses gehandelt. Das liegt unter dem historischen Durchschnitt von rund dem 25-Fachen des erwarteten Einjahres-KGV und sogar unterhalb der Marke von einer Standardabweichung unter dem Mittelwert, die bei etwa dem 17-Fachen liegt. Bernstein leitet daraus ab, dass die aktuelle Bewertung auf Sicht von zwölf Monaten ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis biete. Diese Einschätzung fügt sich in eine länger andauernde positive Haltung des Analysehauses gegenüber Xiaomi ein: Die Erstbewertung im April 2025 erfolgte bereits mit "Outperform" und einem Kursziel von 55 Hongkong-Dollar, wobei Bernstein damals die frühen Erfolge im E-Auto-Geschäft und die breitere Ökosystem-Strategie des Konzerns als zentrale Wachstumstreiber hervorhob. Im Vergleich dazu liegt das aktuelle Kursziel von 38 Hongkong-Dollar deutlich niedriger, was die inzwischen eingetrübte kurzfristige Wachstumsdynamik bei Xiaomi widerspiegelt.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.net