DAX 26.349 +1,9%ESt50 6.266 +2,0%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,30 -1,4%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.476 +0,3%Euro 1,1267 +0,7%Öl 101,1 -2,4%Gold 4.043 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Gegenwind im Heimatmarkt

McDonald’s-Aktie dennoch gefragt: Konzern kämpft weiter mit Problemen im US-Geschäft

McDonald’s-Aktie dennoch gefragt: Konzern kämpft weiter mit Problemen im US-Geschäft

Die Schnellrestaurant-Kette McDonald's bekommt weiterhin Gegenwind im wichtigen Heimatmarkt zu spüren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
237.80 EUR 2.50 EUR 1.06 %
Charts | News | Analysen

Der Umsatz in den USA ging im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis um 0,2 Prozent zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mitteilte. Das Minus fiel damit aber nicht ganz so deutlich aus wie von Analysten befürchtet. McDonald's hatte vorab bereits leicht negative Resultate in Aussicht gestellt. Die US-Kunden gaben im Schnitt zwar etwas mehr pro Mahlzeit aus, allerdings gingen die Besucherzahlen zurück. Die McDonald's-Aktie legt vorbörslich an der NYSE zeitweise 2,36 Prozent auf 269,20 US-Dollar zu.

Werbung

Weltweit stieg der Umsatz von McDonald's ein Prozent auf knapp 7,2 Milliarden US-Dollar (rund 6,4 Mrd Euro) und blieb damit hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Auf vergleichbarer Basis betrug das Plus 1,5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie von 3,57 Dollar fiel dagegen höher aus als erwartet und lag elf Prozent über dem Vorjahreswert von 3,22 Dollar. Ähnlich wie in den USA entwickelten sich die Geschäfte auch in China und Frankreich schlecht, während McDonald's aber unter anderem in Deutschland, Australien und Japan zulegen konnte.

/niw/mne/stk

CHICAGO (dpa-AFX)

Bildquellen: Bikeworldtravel / Shutterstock.com, Alberto Stocco / Shutterstock.com

Aktuelle McDonalds Aktie News

Werbung

McDonalds Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonalds nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.10.26 McDonalds Buy UBS AG
19.10.26 McDonalds Buy UBS AG
24.09.26 McDonalds Kaufen DZ BANK
24.09.26 McDonalds Buy UBS AG
24.09.26 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.