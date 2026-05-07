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'Geh nach Hause': Zwischenrufe bei Netanjahu-Ansprache

25.06.26 20:35 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist nach Medienberichten bei einer Rede vor Offiziersanwärtern mit Zwischenrufen gestört worden. Wie die israelischen Zeitungen "The Times of Israel" und "Haaretz" weiter berichteten, rief ein Anwesender: "Geh nach Hause". Das habe vereinzelten Beifall ausgelöst.

Ein weiterer Zuhörer rief demnach danach: "Geh, Bibi". Laut den Berichten folgten jedoch auch Applaus und Jubel für den Regierungschef. Der Vorfall ereignete sich während einer Abschlusszeremonie an einer Offiziersschule der israelischen Streitkräfte (IDF).

Netanjahu wies in seiner Rede Kritik an seiner Führung im laufenden Krieg zurück. Er erklärte, dass sich die strategische Lage im Nahen Osten grundlegend verändert habe. Dabei verwies der Ministerpräsident auf militärische Erfolge gegen den Iran, die islamistische Hamas im Gazastreifen und die schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon. Es gebe aber noch mehr zu tun gegen den Iran, die Hisbollah und die Hamas./da/DP/stw