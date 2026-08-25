Microsoft-Aktie dreht auf: So kommt CEO Nadellas Millionengehalt zustande

Gehaltspaket

26.08.26 03:26 Uhr

Microsoft-CEO Satya Nadella kassiert Rekordeinnahmen: Über 95 Prozent seines Gehalts sind rein leistungsabhängig. Was der Gehaltssprung über den KI-Boom und den Kurs des Tech-Riesen verrät.

• Nadellas Gesamtvergütung stieg im Geschäftsjahr 2025 um rund 22 Prozent

• Über 95 Prozent seiner Zielvergütung sind leistungsabhängig, mindestens 70 Prozent bestehen aus Aktien ohne feste zeitliche Bindung

• Verhältnis zwischen Nadellas Gehalt und dem Gehalt des mittleren Microsoft-Mitarbeiters liegt bei 480 zu 1



Werbung

Microsoft-Aktie: Nadellas Rekordgehalt im Überblick

Microsofts Board legte die Gesamtvergütung von Satya Nadella für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr auf rund 96,5 Millionen US-Dollar fest, wie aus dem am 21. Oktober 2025 bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Proxy-Statement hervorgeht. Im Vorjahr hatte die Summe noch bei 79,1 Millionen US-Dollar gelegen, was einem Anstieg um knapp 22 Prozent entspricht. Es handelt sich um die höchste Jahresvergütung, die Nadella seit seiner Ernennung zum Microsoft-CEO im Februar 2014 erhalten hat.

Der Basisbetrag liegt laut Proxy-Statement bei 2,5 Millionen US-Dollar und macht nur einen kleinen Teil der Gesamtsumme aus. Den größten Anteil bilden Aktienzuteilungen im Wert von 84,2 Millionen US-Dollar, ergänzt durch einen Bar-Bonus von 9,5 Millionen US-Dollar und sonstige Vergütungsbestandteile von 196.294 US-Dollar.

Wie sich Satya Nadellas Vergütung bei Microsoft zusammensetzt

Microsofts Vergütungsausschuss verzichtet bei Nadella bewusst auf zeitbasierte Aktienzuteilungen, die unabhängig von der Geschäftsentwicklung nach einer bestimmten Frist ausgezahlt werden. Stattdessen erhält er ausschließlich sogenannte Performance Stock Awards, die an langfristige Werttreiber gebunden sind, wie das Proxy-Statement festhält. Über 95 Prozent seiner Zielvergütung gelten laut demselben Dokument als leistungsabhängig, bei den übrigen Führungskräften des Unternehmens liegt dieser Anteil im Durchschnitt über 50 Prozent. Der jährliche Bar-Bonus setzt sich bei Nadella zu 70 Prozent aus finanziellen Zielgrößen und zu 30 Prozent aus einer Bewertung der operativen Leistung zusammen, während bei anderen Führungskräften eine Gewichtung von 50 zu 50 gilt. Für das Geschäftsjahr 2025 erreichte die finanzielle Komponente eine Auszahlungsquote von 117 Prozent des Zielwerts, die operative Bewertung durch das Board kam auf 151,67 Prozent, wie im Proxy-Statement dokumentiert ist. Bei den Aktienzuteilungen greift zusätzlich ein Modifikator für den relativen Aktienertrag (Total Shareholder Return) gegenüber dem S&P 500, der überdurchschnittliche Kursentwicklung zusätzlich belohnt und bei Underperformance die Auszahlung kürzt.

Werbung

Diese Geschäftszahlen von Microsoft stehen hinter dem Gehaltssprung

Microsoft verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 281,7 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie aus dem Jahresbericht des Unternehmens hervorgeht. Das operative Ergebnis stieg um 17 Prozent auf 128,5 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn kletterte um 16 Prozent auf 101,8 Milliarden US-Dollar bei einem verwässerten Gewinn je Aktie von 13,64 US-Dollar. Der Umsatz mit Cloud-Diensten unter der Marke Microsoft Cloud erhöhte sich laut Proxy-Statement um 23 Prozent auf 168,9 Milliarden US-Dollar.

Besonders ausgeprägt fiel das Wachstum bei Azure aus. Die Erlöse aus Azure und anderen Cloud-Diensten überschritten im Geschäftsjahr erstmals die Marke von 75 Milliarden US-Dollar und legten um 34 Prozent zu, wie Microsofts Investor Relations-Abteilung zu den Jahreszahlen mitteilte. Im vierten Quartal allein wuchs der Azure-Bereich sogar um 39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und lag damit deutlich über den Erwartungen, wie Finanzchefin Amy Hood während der Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen im Juli 2025 mitteilte. Als Treiber nannte sie vor allem beschleunigtes Wachstum im Kerninfrastrukturgeschäft, das primär von den größten Kunden des Konzerns ausging. Diese Kennzahlen fließen direkt in die Bemessung der Performance Stock Awards ein, da die Zielgrößen laut Proxy-Statement neben dem Umsatz aus dem Incentive-Plan explizit Azure- und Cloud-Erlöse umfassen. Das Board begründete die Gehaltsentscheidung mit einer außergewöhnlichen Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz und sah Nadellas Führung als Grund dafür, dass sich Microsoft inmitten eines grundlegenden technologischen Wandels als führendes Unternehmen positioniert habe, wie der Motley Fool-Bericht unter Berufung auf die Proxy-Kommentare des Boards festhält.

Warum die Vergütungsstruktur ein Signal für Microsoft-Anleger ist

Die Verknüpfung von Nadellas persönlichem Einkommen mit dem Aktienkurs und den Cloud-Kennzahlen des Konzerns lässt sich als bewusste Ausrichtung der Managementinteressen an den Interessen der Aktionäre lesen. Motley Fool bewertet genau diesen Mechanismus als zentrales Signal des Gehaltspakets: Nadella verdiene nur dann mehr, wenn das Geschäft wächst, die Margen stabil bleiben, die Aktie den Markt übertrifft und das Zusammenspiel aus Cloud und künstlicher Intelligenz weiter an Fahrt gewinnt. Durch den Verzicht auf zeitbasierte Aktienzuteilungen und den Einsatz überlappender, mehrjähriger Performance-Perioden mit TSR-Modifikator soll laut dieser Einschätzung verhindert werden, dass sich Nadella an kurzfristigen Kursschwankungen statt an langfristiger Wertschöpfung orientiert.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.net