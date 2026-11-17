Geheimagent 007

Welche Schweizer Uhr trägt der neue James Bond? Die Besetzung von Robert Pattinson als Geheimagent 007 sorgt unter Uhrenfans für Spekulationen.

Denn der Schauspieler ist seit kurzem Markenbotschafter von Jaeger-LeCoultre, einer Tochter des Genfer Luxusgüterkonzerns Richemont. Bislang setzte Bond allerdings auf Omega der Bieler Swatch Group.

Werbung

Seit 1995 ist Omega eng mit der Filmreihe über den britischen Geheimagenten James Bond verbunden. Damals trug Pierce Brosnan in "Goldeneye" erstmals die Taucheruhr Seamaster. Auch sein Nachfolger Daniel Craig setzte in allen fünf Bond-Filmen auf Omega. Beide Schauspieler waren zudem Markenbotschafter der Uhrenmarke. Zuvor trugen frühere Bond-Darsteller unter anderem Uhren von Seiko oder Rolex.

Erst Anfang Oktober hatte Omega seine Verbindung zu 007 mit einer neuen Uhrenkollektion bekräftigt. Dazu gehört eine neue Seamaster Diver 300M sowie erstmals eine Uhr für Bonds Gegenspieler Spectre.

Konkurrenz aus dem Vallée de Joux

Nun könnte die Partnerschaft ins Wanken geraten. Das US-Filmstudio Amazon MGM stellte den 40-jährigen Briten Pattinson am Montag als Nachfolger von Daniel Craig in der Rolle von James Bond vor. Pattinson wurde erst im September zum globalen Markenbotschafter von Jaeger-LeCoultre ernannt. Die Uhrenmanufaktur aus dem Vallée de Joux gehört zu Richemont.

Werbung

Zum Auftakt trug Pattinson beim Filmfestival in Venedig Anfang September eine mit Diamanten besetzte Jaeger-LeCoultre Master Hybris Artistica Calibre 184. Das Magazin "Esquire" bezifferte den Wert auf knapp eine Million Dollar. Von dieser Ausführung wurden lediglich fünf Exemplare hergestellt.

Die Konstellation sorgt in internationalen Fachmedien für Diskussionen. So spricht das Lifestyle-Magazin "Hypebeast" von einem möglichen kommerziellen Tauziehen zwischen den beiden Schweizer Uhrenherstellern. Als mögliche Bond-Uhren und Alternativen zur Seamaster bringt das Magazin etwa die Jaeger-LeCoultre-Modelle Polaris und Reverso ins Spiel.

Omega: Kein Kommentar

Ob Omega seine begehrte Werbeplattform verteidigt oder Richemont zum Zug kommt, bleibt offen. Eine Omega-Sprecherin sagte der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage: "Omega wird sich zu diesem Thema derzeit nicht äußern."

Werbung

Wie viel solche Partnerschaften wert sind, ist gemeinhin ein Geschäftsgeheimnis. Der frühere Omega-Chef Jean-Claude Biver erklärte allerdings einst, für die ursprüngliche Zusammenarbeit mit James Bond bis zu zwei Millionen Dollar geboten zu haben - statt der zunächst verlangten 50'000 bis 60'000 Dollar. Dafür sicherte er sich neben der Präsenz im Film auch zusätzliche Werberechte.

Dass sich die Verbindung auszahlt, bestätigte Omega-Chef Raynald Aeschlimann 2022: Zu jedem Bond-Filmstart verzeichne die Marke deutlich höhere Verkaufszahlen. Konkrete Zahlen nannte er nicht.

Einen Hinweis auf den künftigen Uhrenpartner liefert auch das erste veröffentlichte offizielle Werbebild mit Pattinson nicht. Er posiert darauf im Smoking mit gezogener Pistole - eine Uhr ist an seinem Handgelenk nicht zu sehen.

An der Börse reagieren die Aktien mit Verlusten: Swatch-Titel verlieren zeitweise 0,68 Prozent auf 36,30 CHF, während Richemont nur 0,09 Prozent auf 173,80 CHF nachgibt.

/to/hr/AWP/jha

ZÜRICH (dpa-AFX)