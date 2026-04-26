DAX24.151 +0,1%Est505.874 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9300 -0,7%Nas24.837 +1,6%Bitcoin66.097 -1,7%Euro1,1745 +0,3%Öl108,3 +2,3%Gold4.712 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Intel 855681 Microsoft 870747 Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit Allzeithoch -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- TUI, Organon, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank im Fokus
Top News
Tesla-Aktie verliert: Trendwende in Grünheide? Experte bleibt skeptisch Tesla-Aktie verliert: Trendwende in Grünheide? Experte bleibt skeptisch
SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cembra Money Bank-Aktionäre freuen SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cembra Money Bank-Aktionäre freuen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Geheimnisse weitergegeben

TSMC-Aktie im Blick: Gericht verurteilt Ex-Mitarbeiter wegen Diebstahls von Chip-Geheimnissen

27.04.26 10:05 Uhr
TSMC-Aktie im Fokus: Gerichtsurteil im Fall um gestohlene Halbleiter-Entwicklungsdaten | finanzen.net

Ein Gericht in Taiwan hat vier ehemalige Mitarbeiter des weltgrößten Auftragsfertigers für High-End-Chips TSMC wegen Diebstahls und der Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
228,55 EUR -2,15 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
177,38 EUR -1,02 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
17,24 USD 17,24 USD 0,00%
Charts|News|Analysen

Das Gericht für geistiges Eigentum war der Ansicht, die Beschuldigten hätten gegen das Nationale Sicherheitsgesetz, das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen sowie gegen Gesetze zur Zweckentfremdung von Computern verstoßen.

Der Hauptangeklagte, für den die Staatsanwaltschaft 14 Jahre Haft gefordert hatte, erhielt eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren. Die anderen drei Angeklagten wurden zu sechs Jahren, drei Jahren und zwei Jahren verurteilt. TSMC äußerte sich auf Nachfrage nicht zu dem Urteil.

Wichtige Technologien im Visier

Laut der Staatsanwaltschaft soll sich der Hauptangeklagte, der zuvor Ingenieur bei TSMC war und später zu Tokyo Electron wechselte, mit ehemaligen Kollegen, die noch bei TSMC tätig waren, verschworen haben. Ab Mitte 2023 sollen sie demnach wiederholt geheimes Material kopiert haben, darunter Daten zur Verarbeitung der fortschrittlichen 2-nm-Technologie und jener sogenannten A14-Technologie, die als nächste Generation der Chipfertigung gilt.

Der Vorsitzende Richter Chang Ming-huang erklärte während einer Pressekonferenz, dass dies Taiwans erster Fall nach dem Nationalen Sicherheitsgesetz in Bezug auf die Verletzung von als wichtige nationale Kerntechnologien eingestuften Geschäftsgeheimnissen sei. Alle Angeklagten können noch Berufung einlegen. TSMC ist ein wichtiger Lieferant für Tech-Firmen wie NVIDIA und Apple. Taiwan hat global eine Führungsposition in der Herstellung von Halbleitern, die etwa für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz entscheidend sind.

/jon/DP/nas

TAIPEH (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen