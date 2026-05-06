Geht die Rally weiter?

Die Infineon-Aktie ist in diesem Jahr schon äußerst stark gelaufen. Viele Analysten glauben jedoch, dass noch deutlich mehr drin sein könnte.

• Infineon mit Quartalszahlen und Prognose-Erhöhung

• Analysten bewerten Zielanhebung überwiegend positiv

• Geteilte Meinungen zum Kurspotenzial der Infineon-Aktie



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Mit den am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen hat Infineon an der Börse eine neue Bewertungsdiskussion ausgelöst. Zwar fiel das Zahlenwerk zum zweiten Geschäftsquartal eher gemischt aus und führte am Mittwoch dazu, dass Anleger Gewinne mitnahmen, doch der angehobene Ausblick und vor allem die Perspektiven für die kommenden Geschäftsjahre haben zahlreiche Analysten zu deutlich optimistischeren Einschätzungen veranlasst. Das kommt am Donnerstag offenbar auch an der Börse gut an, denn die Infineon-Aktie kann im XETRA-Handel wieder zulegen und steigt zeitweise um 2,85 Prozent auf 60,92 Euro. Besonders bemerkenswert: Mehrere große Investmentbanken haben ihre Kursziele sprunghaft angehoben - teilweise um mehr als 20 Euro.

Infineon mit solidem Quartal, aber nicht ohne Schwächen

Im Zentrum der Debatte steht die Frage, ob die operative Entwicklung des Münchner Chipkonzerns die inzwischen sehr hohen Markterwartungen rechtfertigen kann. Denn nach einer starken Kursrally im Vorfeld der Zahlen - die Infineon-Aktie hat in den letzten vier Wochen via XETRA um mehr als 50 Prozent zugelegt und erst am Mittwochmorgen bei 61,95 Euro ein neues Mehrjahreshoch markiert - galt der Bericht als Bewährungsprobe.

Genau darauf verweist auch JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande in seiner Einschätzung vom 7. Mai. Der Quartalsbericht sei "nach der immensen Kursrally durchaus schwierig gewesen", und Infineon habe "nicht in jeglicher Hinsicht ganz überzeugt", schrieb Deshpande laut "dpa-AFX". Gleichzeitig sieht er jedoch positive Effekte aus dem angehobenen Jahresausblick. Vor allem die Signale zu Umsatz und Margen im Schlussquartal dürften nach seiner Einschätzung dazu führen, dass die Markterwartungen für 2027 und 2028 deutlich steigen - und auch der Analyst hob seine Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 um bis zu fast 15 Prozent an. Auch das Kursziel für die Infineon-Aktie schraubte der JPMorgan-Experte von 48 auf 74 Euro nach oben und bestätigte die Einstufung "Overweight". Damit bescheinigt der Analyst dem Papier noch ein kräftiges Aufwärtspotenzial.

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Ähnlich wie Deshpande argumentiert auch Bernstein-Analyst David Dai. Er schrieb bereits am Mittwoch nach der Zahlenvorlage, dass Infineon die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal "nicht ganz erfüllt" habe. Positiv überrascht habe allerdings der Ausblick auf das dritte Quartal. Daneben wies auch der Bernstein-Analyst darauf hin, dass die Messlatte für das Geschäftsjahr 2026/27 höher gelegt worden sei und reagierte ebenfalls mit einer kräftigen Anhebung des Kursziels von 52 auf 74 Euro bei einer beibehaltenen "Outperform"-Bewertung.

Analysten sehen eigentlichen Kurstreiber in den Jahren 2027 und 2028

Positiv fiel auch bei Jefferies die Reaktion auf den Ausblick von Infineon aus. Analyst Janardan Menon sieht in diesem den entscheidenden Wendepunkt. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 sei "weitaus stärker als gedacht", schrieb er am Donnerstag laut "dpa-AFX" - und reagierte entsprechend: Menon hob die Ergebnisschätzungen für den deutschen Chipkonzern um 26 Prozent an und erhöhte das Kursziel von 52 auf 75 Euro. Die Einstufung "Buy" blieb bestehen.

Die Analystenreaktionen zeigen damit ein klares Muster: Weniger das abgelaufene Quartal selbst, sondern vielmehr die Perspektiven für die kommenden zwei Jahre stehen im Fokus. Nach einer längeren Schwächephase im Halbleitermarkt setzen viele Experten darauf, dass sich insbesondere die Nachfrage aus den Bereichen Leistungshalbleiter und industrielle Anwendungen nachhaltig erholt. Infineon gilt dabei als einer der zentralen Profiteure struktureller Trends wie Energieeffizienz und KI-getriebener Rechenzentren.

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Skepsis bleibt trotz Euphorie bestehen

Allerdings teilen nicht alle Analysten den Optimismus in gleichem Maße. Deutlich vorsichtiger äußerte sich etwa UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies. Die Schweizer Großbank beließ ihre Einstufung für Infineon nach den Quartalszahlen auf "Neutral" und das Kursziel bei 45 Euro - also deutlich unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Die Zahlen hätten die Konsensschätzungen nur leicht übertroffen, was angesichts des starken Kursanstiegs der vergangenen Wochen womöglich nicht ausreichend sei, um die Aktie weiter anzutreiben. Der UBS-Analyst verweist damit indirekt auf das zentrale Risiko: Ein erheblicher Teil der Erwartungen könnte bereits im Aktienkurs eingepreist sein.

Auch Barclays bleibt vorsichtig. Analyst Simon Coles sieht bei Infineon zwar ähnliche positive Branchentrends wie bei vergleichbaren Unternehmen, erwartet jedoch, dass das Ausmaß, in dem die Gewinnerwartungen steigen, geringer ausfallen dürfte als bei einigen Konkurrenten. Der Barclays-Analyst bestätigte dennoch die Einstufung "Overweight" beließ sein Kursziel aber bei nur 44 Euro.

Neue Bewertungsphase für die Infineon-Aktie

Insgesamt markieren die Reaktionen der Analysten einen bemerkenswerten Stimmungsumschwung. Noch vor wenigen Quartalen dominierten Sorgen über Lagerabbau, schwache Industriezyklen und eine schleppende Nachfrageentwicklung. Nun rückt zunehmend die Frage in den Mittelpunkt, wie stark Infineon von einer möglichen neuen Investitionswelle in den Bereichen erneuerbare Energien und KI-Infrastruktur profitieren kann.

Auffällig ist dabei vor allem die Dynamik der Gewinnschätzungen. Sowohl JPMorgan als auch Jefferies und Bernstein haben ihre Prognosen deutlich angehoben - ein klassisches Signal dafür, dass sich die Erwartungen an die mittelfristige Ertragskraft des Unternehmens verschieben. Dass mehrere Häuser ihre Kursziele nahezu synchron auf ein Niveau von rund 74 bis 75 Euro anhoben, deutet darauf hin, dass der Markt Infineon inzwischen wieder stärker als strukturellen Wachstumswert und weniger als zyklischen Halbleiterhersteller betrachtet.

Gleichzeitig bleibt die Bewertung jedoch anspruchsvoll. Die skeptischeren Stimmen von UBS und Barclays machen deutlich, dass die Aktie nach der jüngsten Rally nur noch begrenzten Spielraum für operative Enttäuschungen lässt. Entscheidend dürfte daher werden, ob Infineon die nun deutlich gestiegenen Erwartungen in den kommenden Quartalen tatsächlich erfüllen kann.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net