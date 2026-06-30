Geld für Aktionäre

Deutsche Telekom-Aktie gefragt: Dritte Tranche des Aktienrückkaufprogramms beginnt

01.07.26 09:30 Uhr

Die Deutsche Telekom setzt ihr milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm fort. Bis Ende September sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 560 Millionen Euro erworben werden.

Wer­bung

Die Deutsche Telekom startet am Mittwoch die dritte Tranche ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms. Dieses im November 2025 beschlossene Programm hat ein Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro und läuft bis Ende 2026. Nachdem in den ersten beiden Tranchen bereits Aktien für rund 1,01 Milliarden Euro erworben wurden, sieht die dritte Tranche nach Angaben der Deutschen Telekom bis zum 30. September 2026 den Rückkauf von bis zu 23,5 Millionen Aktien für maximal 560 Millionen Euro ausschließlich über den XETRA-Handel vor. Die Durchführung basiert auf dem Hauptversammlungsbeschluss vom April 2025. Wer­bung Wer­bung Die Aktie der Deutschen Telekom legt auf XETRA zeitweise 1,64 Prozent auf 24,25 Euro zu. DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Wer­bung

Bildquellen: Deutsche Telekom, Cineberg / Shutterstock.com