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Deutsche Telekom-Aktie gefragt: Dritte Tranche des Aktienrückkaufprogramms beginnt

01.07.26 09:30 Uhr
Nächster Milliarden-Schritt: Telekom setzt Aktienrückkäufe fort - Aktie mit Gewinnen | finanzen.net

Die Deutsche Telekom setzt ihr milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm fort. Bis Ende September sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 560 Millionen Euro erworben werden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
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Die Deutsche Telekom startet am Mittwoch die dritte Tranche ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms. Dieses im November 2025 beschlossene Programm hat ein Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro und läuft bis Ende 2026. Nachdem in den ersten beiden Tranchen bereits Aktien für rund 1,01 Milliarden Euro erworben wurden, sieht die dritte Tranche nach Angaben der Deutschen Telekom bis zum 30. September 2026 den Rückkauf von bis zu 23,5 Millionen Aktien für maximal 560 Millionen Euro ausschließlich über den XETRA-Handel vor. Die Durchführung basiert auf dem Hauptversammlungsbeschluss vom April 2025.

Die Aktie der Deutschen Telekom legt auf XETRA zeitweise 1,64 Prozent auf 24,25 Euro zu.

DOW JONES

Bildquellen: Deutsche Telekom, Cineberg / Shutterstock.com

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