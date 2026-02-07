DAX24.996 +1,5%Est506.328 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,5800 +0,8%Nas26.214 +1,5%Bitcoin51.782 +0,9%Euro1,1408 -0,1%Öl73,18 +0,4%Gold3.976 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor stabilem Auftakt um 25.000 Punkte -- Mehrheitlich Gewinne an den Börsen in Asien -- Nike übertrifft Erwartungen - warnt aber vor Druck -- EU setzt Zolldeal mit den USA um -- Renault im Fokus
Top News
EZB erwägt Verdopplung der Mindestreserve für Banken - Agentur EZB erwägt Verdopplung der Mindestreserve für Banken - Agentur
BMW zündet nächste Rückkauf-Offensive über 625 Millionen Euro - Aktie im Fokus BMW zündet nächste Rückkauf-Offensive über 625 Millionen Euro - Aktie im Fokus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Geldpolitik

EZB erwägt Verdopplung der Mindestreserve für Banken - Agentur

01.07.26 07:38 Uhr
Milliarden sparen? EZB prüft überraschenden Eingriff bei Banken | finanzen.net

Die Europäische Zentralbank erwägt einem Reuters-Bericht zufolge, die Mindestreserve für Banken von ein auf zwei Prozent anzuheben.

Die Europäische Zentralbank (EZB) erwägt einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, die Mindestreserve für Banken zu verdoppeln, um ihre eigenen Zinsausgaben zu senken. Die Währungshüter debattierten darüber, den Anteil der Kundeneinlagen, den Banken unverzinst bei der Notenbank parken müssen, von 1 auf 2 Prozent zu erhöhen, schreibt Reuters unter Berufung auf sechs mit dem Vorgang vertraute Personen. Eine Entscheidung werde bis zum Herbst erwartet. Der EZB-Rat habe den Vorschlag bislang jedoch nicht offiziell diskutiert. Ein Sprecher der Notenbank lehnte eine Stellungnahme ab.

Ein solcher Schritt, der unter anderem der Deutschen Bundesbank helfen würde, Verluste aus der Verzinsung von Überschussreserven zu reduzieren, war bereits vor zwei Jahren diskutiert, aber nicht umgesetzt worden.

Die Überschussreserven waren durch die Anleihekaufprogramme des vergangenen Jahrzehnts auf Billionenhöhe angewachsen. Aktuell zahlen die EZB und die 21 nationalen Zentralbanken des Euroraums 2,25 Prozent Zinsen auf Überschussliquidität in Höhe von rund 2,16 Billionen Euro, was jährliche Ausgaben von etwa 48,7 Milliarden Euro bedeutet. Eine Verdopplung der unverzinsten Mindestreserve würde diese Zinslast um fast 4 Milliarden Euro verringern.

DOW JONES

Bildquellen: Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images, A.Hesse