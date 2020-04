Geldvermögen der Deutschen steigt auf neuen Rekordwert

Frankfurt (Reuters) - Das Geldvermögen der Deutschen ist zum Jahresende 2019 auf einen neuen Rekordwert gestiegen und das trotz stagnierender Konjunktur und anhaltender Ultratiefzinsen auf Erspartes.

Mit insgesamt 6,46 Billionen Euro besaßen die Privathaushalte zum Ende des vierten Quartals ein so hohes Geldvermögen wie noch nie, wie die Bundesbank am Freitag in Frankfurt mitteilte. Das entspricht einem Anstieg von 126 Milliarden Euro im Vergleich zum dritten Jahresviertel. Hinter dem Zuwachs stehen auch Kursgewinne bei Aktien an den Börsen.

Bei der Vermögensbildung setzen die Deutschen weiterhin auf Sicherheit. Ihr Engagement in Bargeld und Sichteinlagen bauten die Haushalte im vierten Quartal um 52 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorquartal aus. Zudem nahmen die Ansprüche gegenüber Versicherungen um 18 Milliarden Euro zu. Die Privathaushalte erhöhten aber auch ihre Investments in Fondsanteile um 13 Milliarden Euro. Ihr Engagement in inländische Aktien blieb im Quartal in etwa konstant. Angesichts der Niedrigzinsen verringerten die Deutschen dagegen ihre Anlagen in Sparbriefe und Spareinlagen um vier Milliarden Euro.

Die Verbindlichkeiten der Privathaushalte nahmen um ein Prozent auf 1,88 Billionen zum Quartalsende zu. Viele Haushalte nutzten die sehr tiefen Zinsen, um sich bei den Banken günstig Darlehen zu beschaffen. Dabei wurden wie schon in den vergangenen Quartalen insbesondere Wohnungsbaukredite nachgefragt.