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Geldwäsche

UBS-Aktie verliert: Hohe Strafe wegen Compliance-Verstößen

UBS-Aktie verliert: Hohe Strafe wegen Compliance-Verstößen

Die UBS wird in den USA wegen Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung und anderer Compliance-Verfehlungen zur Kasse gebeten.

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Mehrere Behörden haben Geldbußen gegen die UBS Financial Services von insgesamt 153 Millionen US-Dollar verhängt.

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Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums verhängte am Montag eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 125 Millionen US-Dollar gegen die Schweizer Bank. Sie habe vorsätzlich gegen den Bank Secrecy Act verstoßen, der Banken im Wesentlichen als erste Verteidigungslinie gegen Geldwäsche in die Pflicht nimmt, hieß es in der Begründung.

Es ist die zweite Maßnahme dieser Behörde gegen die UBS. Sie hatte im Dezember 2018 eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 14,5 Millionen US-Dollar verhängt, nachdem sie unter anderem festgestellt hatte, dass die UBS aufgrund von Schwächen in ihrem automatisierten Überwachungssystem Fremdwährungsüberweisungen nicht angemessen überwacht hatte.

Außerdem warf die FinCEN der UBS vor, ihren Verpflichtungen zur Durchführung einer angemessenen Sorgfaltsprüfung der Kunden (Customer Due Diligence) nicht nachgekommen zu sein, insbesondere im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen für Hochrisikokunden mit Verbindungen nach Russland und Lateinamerika.

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Die UBS reagierte nicht sofort auf eine Bitte um eine Stellungnahme. Sie hat laut Behörde als Teil der Einigung zugegeben, vorsätzlich gegen den Bank Secrecy Act verstoßen zu haben.

Separat verhängte die Finra eine Geldstrafe von 20 Millionen US-Dollar gegen die UBS wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung. Zudem legt die Schweizer Bank in einem Vergleich mit der Commodity Futures Trading Commission Vorwürfe bei, die Konfiguration und den Betrieb ihrer Anti-Geldwäsche-Transaktionsüberwachungssysteme für Fremdwährungsüberweisungen nicht sorgfältig überwacht zu haben. Die UBS zahlt 8 Millionen Dollar.

An der SIX verliert die UBS-Aktie zeitweise 0,42 Prozent auf 42,60 Franken.

DOW JONES

Bildquellen: Yu Lan / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
31.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 UBS Kaufen DZ BANK
29.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
22.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.