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Geldwäschebekämpfungsmangel

Nordea-Aktie klettert dennoch: Konzern vor Millionenbußgeld

Nordea-Aktie klettert dennoch: Konzern vor Millionenbußgeld

Nordea Bank ist nach eigenen Angaben von einem dänischen Gericht wegen Mängeln bei den bankeigenen Prozesse und Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu einer Geldstrafe von rund 23 Millionen US-Dollar verurteilt worden.

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Das skandinavische Kreditinstitut teilte am Montag mit, das Kopenhagener Stadtgericht habe sein Urteil in einem Verfahren gesprochen, das den Zeitraum zwischen 2012 und 2015 betraf und seit mehr als einem Jahrzehnt lief.

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Das Gericht sprach Nordea in fünf von sieben Anklagepunkten frei, in denen unzureichende Kontrollen zur Geldwäschebekämpfung vorgeworfen worden waren. Wegen der verbleibenden zwei Anklagepunkte verhängte es aber eine Geldstrafe von 155 Millionen dänischen Kronen (23,1 Millionen Dollar).

Die Behörden hatten die dänische Tochter der Bank untersucht, um deren Einhaltung der Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung zu prüfen. Dabei ging es um die Frage, ob angemessene Prozesse zur Erkennung und Bekämpfung von Geldwäsche vorhanden waren.

Dies führte zu Auflagen der dänischen Finanzaufsichtsbehörde, die Transaktionsüberwachungs-Verfahren zu verbessern. Anschließend wurde die Angelegenheit an die Polizei übergeben. Die dänische Spezialeinheit für schwere Kriminalität (National Unit for Serious Crime) - bekannt als NSK - erhob daraufhin 2024 Anklage mit dem Vorwurf, dass verdächtige Transaktionen im Umfang von rund 3,9 Milliarden Dollar über die Bank abgewickelt worden seien.

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Nordea erklärte, man sei weder der Geldwäsche noch der Beihilfe zur Geldwäsche angeklagt worden. Die Bank habe zudem ausreichende Rückstellungen gebildet.

"Nordea wird das Urteil nun in seiner Gesamtheit prüfen", teilte die Bank mit. "Dies betrifft sowohl die Schlussfolgerungen des Urteils als auch die Begründung des Gerichts. Erst danach wird entschieden, ob Nordea Rechtsmittel einlegt."

Die anfängliche Berufungsfrist betrage zwei Wochen ab dem Datum des Urteils. Sollte die Anklagebehörde das gesamte Urteil oder Teile davon in die nächste Instanz verweisen, habe Nordea weitere zwei Wochen Zeit, um über eine Gegenberufung zu entscheiden. In Schweden steigt die Nordea-Aktie zeitweise 0,9 Prozent auf 185,95 SEK.

DJG/DJN/uxd/gos

DOW JONES

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, oleschwander / Shutterstock.com

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16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
15.10.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.

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