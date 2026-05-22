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Gem Aromatics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

23.05.26 06:35 Uhr

Gem Aromatics hat am 21.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 INR gegenüber 5,28 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,10 Milliarden INR – eine Minderung von 45,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,02 Milliarden INR eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,280 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10,22 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 26,44 Prozent auf 3,66 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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