Rheinmetall-Aktie in Rot: Werft-Akquisition in Rumänien - auch RENK, HENSOLDT im Minus

Gemeinsam mit MSC

19.10.26 12:06 Uhr

Rheinmetall und die Schweizer Reederei MSC erwerben die rumänische Mangalia-Werft südlich von Constanta für einen dreistelligen Millionenbetrag.

Wie Rheinmetall mitteilte, wurde der Zuschlag in Höhe von insgesamt 138 Millionen Euro im Rahmen einer Auktion nun erteilt. Der Erwerb soll in einigen Wochen abgeschlossen sein soll.

Werbung

Ziel der gemeinschaftlichen Übernahme sei der Aufbau eines Dual-Use-Fertigungsstandorts, an dem zivile und militärische Schiffbauaktivitäten für den nationalen und internationalen Markt parallel entwickelt und abgearbeitet werden. Dafür wird der Standort in Zukunft in verschiedene Sektoren und Sicherheitsbereiche gegliedert.

Für die Rheinmetall-Division Naval Systems soll die Mangalia-Werft eine wesentliche Rolle beim Bau der vier von der rumänischen Regierung beauftragten Marineschiffe spielen. Dazu gehören zwei 96 Meter lange Hochsee-Patrouillenschiffe sowie zwei 43 Meter lange Taucherunterstützungsschiffe. Zeitgleich soll der Standort als Hub für weitere militärische Schiffbauprojekte dienen. Damit schafft Rheinmetall eine skalierbare Grundlage für zukünftige Projekte in Südosteuropa und stärkt seine Position in einem strategisch wichtigen Markt.

"Mit der Übernahme planen wir einen umfassenden Ausbau und eine Modernisierung der Werft", sagte Tim Wagner, CEO der Division Naval Systems. Ziel sei es, die vorhandene Infrastruktur weiterzuentwickeln, die Produktionsbedingungen zu verbessern und die Kapazitäten an die künftigen Anforderungen anzupassen. Damit soll der Standort langfristig eine wichtige Rolle bei der Umsetzung unserer strategischen Aktivitäten in Südosteuropa übernehmen.

Werbung

Der Düsseldorfer Technologiekonzern ist durch die Rheinmetall Automecanica mit Sitz in Media bereits seit 2024 in Rumänien aktiv.

Rüstungswerte überwiegend tiefer nach gutem Lauf - OHB stark

Die Rüstungsaktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK haben am Montag ihrem jüngsten Kursaufschwung Tribut gezollt. Rheinmetall gaben unter den größten Verlierern im DAX via XETRA zuletzt um rund 2,62 Prozent nach auf 1.061,60 Euro. HENSOLDT und RENK lagen im MDAX mit Abschlägen ebenfalls auf den hinteren Plätzen. Während es für die HENSOLDT-Aktie um 1,78 Prozent auf 86,30 Euro nach unten geht, sinkt die RENK-Aktie um 1,67 Prozent auf 37,69 Euro.

In den vergangenen zehn Tagen hatten Rüstungspapiere deutlich zugelegt und sich von der Sektorschwäche seit Mitte August erholt. Auftrieb hatte unter anderem eine optimistische Einschätzung von Morgan Stanley gegeben. Die US-Bank rechnet im Verteidigungssektor zum Jahresende mit einem Anstieg der Aufträge aus dem diesjährigen Haushalt.

Werbung

Die Experten vom Analysehaus Jefferies zählen die Aktien von HENSOLDT und RENK nun zu ihren "Mid Cap Top Picks". Sie verweisen auf die inzwischen günstigeren Bewertungen. Befürchtungen hinsichtlich der Nachhaltigkeit traditioneller Verteidigungsausgaben seien übertrieben, da die wachsende installierte Basis eine zweite Wachstumsquelle durch Umsätze mit Ersatzteilen und Wartung darstelle, hieß es.

Insgesamt wurden zuletzt Aktien aus den klassischen Industriesektoren auch stärker nachgefragt als etwa KI- und Halbleiterwerte aus dem Technologiesektor. Rüstungspapiere zählten zu den Gewinnern. Börsenexperte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG erkennt eine Neuordnung der Anlegerfavoriten. "Gerade bei den bisherigen Hoffnungsträgern des KI-Booms werden die Erwartungen offenbar kritischer hinterfragt", schrieb er am Montag.

Rheinmetall und RENK sind mit Kursverlusten von bis zu einem Drittel seit Jahresanfang schwach gelaufen, HENSOLDT als Spezialist für Rüstungselektronik schlagen sich mit plus 17 Prozent besser. HENSOLDT sei aufgrund seiner Ausrichtung auf Bereiche wie Luftverteidigung, Radar, elektronische Kriegsführung und Überwachung gut für die neuen europäischen Sicherheitsprioritäten aufgestellt, schrieben die Jefferies-Analysten.

Gegen den Trend am Montag verteuerten sich im SDAX die Papiere von OHB SE um weitere 7 Prozent. Nach dem Hype bis zum Frühjahr war es anschließend deutlich bergab gegangen. Seit Jahresanfang steht aber ein Zuwachs von 76 Prozent zu Buche.

Das Starlink-Gezanke zwischen der Ukraine und den USA dürfte die OHB-Papiere jüngst gestützt haben, zeigt es doch, wie dringend Europa eigene Satelliten-Programme vorantreiben muss. Die Ukraine ist im Krieg gegen Russland auf Starlink und US-Informationen angewiesen. Die USA hatten zuletzt aber offenbar mit einem Stopp der Weitergabe von militärischen Aufklärungsdaten gedroht - und Kiew berichtete von Einschränkungen bei der Starlink-Nutzung.

Am Montag wurde außerdem bekannt, dass die Europäische Weltraumorganisation ESA die OHB System AG, ein Tochterunternehmen des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB, mit Machbarkeits- und Vorentwurfsstudien zur Mondexploration beauftragt hat. Es soll eine Infrastruktur entstehen, die wissenschaftliche Experimente und Technologiedemonstrationen langfristig auf der Mondoberfläche unterstützt.

DOW JONES / dpa-AFX