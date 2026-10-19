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Rheinmetall-Aktie schwächer: Übernahme der Mangalia-Werft in Rumänien

Rheinmetall-Aktie schwächer: Übernahme der Mangalia-Werft in Rumänien

Rheinmetall und die Schweizer Reederei MSC erwerben die rumänische Mangalia-Werft südlich von Constanta für einen dreistelligen Millionenbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
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Wie Rheinmetall mitteilte, wurde der Zuschlag in Höhe von insgesamt 138 Millionen Euro im Rahmen einer Auktion nun erteilt. Der Erwerb soll in einigen Wochen abgeschlossen sein soll.

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Ziel der gemeinschaftlichen Übernahme sei der Aufbau eines Dual-Use-Fertigungsstandorts, an dem zivile und militärische Schiffbauaktivitäten für den nationalen und internationalen Markt parallel entwickelt und abgearbeitet werden. Dafür wird der Standort in Zukunft in verschiedene Sektoren und Sicherheitsbereiche gegliedert.

Für die Rheinmetall-Division Naval Systems soll die Mangalia-Werft eine wesentliche Rolle beim Bau der vier von der rumänischen Regierung beauftragten Marineschiffe spielen. Dazu gehören zwei 96 Meter lange Hochsee-Patrouillenschiffe sowie zwei 43 Meter lange Taucherunterstützungsschiffe. Zeitgleich soll der Standort als Hub für weitere militärische Schiffbauprojekte dienen. Damit schafft Rheinmetall eine skalierbare Grundlage für zukünftige Projekte in Südosteuropa und stärkt seine Position in einem strategisch wichtigen Markt.

"Mit der Übernahme planen wir einen umfassenden Ausbau und eine Modernisierung der Werft", sagte Tim Wagner, CEO der Division Naval Systems. Ziel sei es, die vorhandene Infrastruktur weiterzuentwickeln, die Produktionsbedingungen zu verbessern und die Kapazitäten an die künftigen Anforderungen anzupassen. Damit soll der Standort langfristig eine wichtige Rolle bei der Umsetzung unserer strategischen Aktivitäten in Südosteuropa übernehmen.

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Der Düsseldorfer Technologiekonzern ist durch die Rheinmetall Automecanica mit Sitz in Media bereits seit 2024 in Rumänien aktiv.

Via XETRA fällt die Rheinmetall-Aktie zeitweise um 2,29 Prozent auf 1.065,20 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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08:31 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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