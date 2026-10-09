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Gemeinsame Erklärung

Durchbruch in Peking: EU und China einigen sich bei Hybridfahrzeugen

Durchbruch in Peking: EU und China einigen sich bei Hybridfahrzeugen

China und die EU haben nach Treffen zwischen dem obersten Handelsbeauftragten der EU und seinem Amtskollegen in Peking eine Verständigung bei Hybridfahrzeugen erzielt und Handelsgespräche in anderen Bereichen vorangebracht.

In einer gemeinsamen Erklärung gaben die beiden Parteien am Freitag bekannt, dass sie eine Vereinbarung zum Handel mit Hybridfahrzeugen im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) erzielt hätten. Dies ist einer von 16 dargelegten Punkten, bei denen Fortschritte angestrebt wurden, darunter beim Marktzugang für Medizinprodukte sowie bei Exportkontrollen.

Von Edith Hancock

DOW JONES

Bildquellen: leungchopan / Shutterstock.com, iStockphoto

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