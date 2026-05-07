DAX24.978 +1,0%Est506.267 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7000 +0,7%Nas25.321 -0,6%Bitcoin53.326 -0,7%Euro1,1363 ±0,0%Öl73,36 +0,3%Gold4.013 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 RENK RENK73 Bayer BAY001 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erholung: Dow startet höher -- DAX fester -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Wendy's, Rheinmetall, Kioxia, IBM, TUI, DroneShield, QUALCOMM, Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
Neuer GTA-VI-Preis entfacht Fantasie bei Anlegern der Take-Two-Aktie - Analysten reagieren sofort Neuer GTA-VI-Preis entfacht Fantasie bei Anlegern der Take-Two-Aktie - Analysten reagieren sofort
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gemeinsames Seemanöver Deutschlands und Israels vor Haifa

25.06.26 15:08 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die deutsche und die israelische Marine haben vor der Hafenstadt Haifa eine gemeinsame Übung abgehalten. Dies sei Teil der laufenden Zusammenarbeit beider Streitkräfte, teilte das israelische Militär mit. Ein Schiff der deutschen Marine habe zuvor Haifa einen Hafenbesuch abgestattet.

Der Besuch stelle einen "weiteren Schritt zur Stärkung der fachlichen und operativen Beziehungen zwischen den beiden Marinen" dar, hieß es. Zudem habe es eine gemeinsame Seefahrt eines deutschen und eines israelischen Marineschiffs gegeben.

Fregattenkapitän Volker Kübsch, Kommandeur des 4. Fregattengeschwaders, und der Kommandant des deutschen Schiffs, Rico Geisler, trafen mit dem Kommandeur des Marinestützpunkts Haifa, Konteradmiral Eres Ben Zion, zusammen. Dabei sei über die weitere Vertiefung der Zusammenarbeit beider Streitkräfte gesprochen worden.

Enge militärische Beziehungen

Die militärische Zusammenarbeit zwischen Israel und Deutschland umfasst neben Rüstungsprojekten auch gemeinsame Übungen und gegenseitige Besuche. Die deutsche Marine pflegt zudem enge Beziehungen zu verschiedenen Partnern im Mittelmeerraum.

Israel verfügt derzeit über fünf in Deutschland gebaute U-Boote, weitere Lieferungen sind vereinbart. Die Beschaffung gilt als umstritten, da die Boote nach Einschätzung von Experten theoretisch auch zum Einsatz von Atomwaffen geeignet sein könnten.

Angespannte Lage in der Region

Die Sicherheitslage im Nahen und Mittleren Osten bleibt nach dem jüngsten Krieg zwischen Israel und Iran angespannt. Deutschland bereitet sich auf eine mögliche Beteiligung an einer internationalen Mission zur Sicherung der Straße von Hormus vor. Dafür wurden bereits zwei Marineschiffe in die Region entsandt./le/DP/stw