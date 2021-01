Beyond Meat-Aktie +20 Prozent: Pepsi und Beyond Meat tun sich zusammen

Die US-Unternehmen kündigten am Dienstag ein Gemeinschaftsprojekt an, das pflanzenbasierte Drinks und Snacks entwickeln, herstellen und vermarkten soll. Anleger reagieren euphorisch - die Aktien von Beyond Meat schossen im frühen Handel um 39 Prozent nach oben und verbuchten damit den größten Kurssprung seit anderthalb Jahren. Aktuell liegen sie immerhin noch 21,65 Prozent im Plus bei 193,35 Dollar. Pepsi -Papiere legten indes nur leicht zu.

Beyond Meat wurde 2009 gegründet und ist seit Mai 2019 an der Börse. Das Unternehmen stellt Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis her - ohne tierische Zutaten. Die Kalifornier sind vor allem für ihre veganen Burger bekannt, die inzwischen diverse Fast-Food-Ketten führen. Gerade in der Corona-Pandemie bieten Beyond Meat und der Rivale Impossible Foods willkommene Alternativen zur klassischen US-Fleischindustrie, deren Unternehmen zu Beginn der Krise als COVID-19-Infektionsherde in die Schlagzeilen geraten waren.

