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Gemeinschaftsunternehmen

Heideldruck-Aktie hebt vorbörslich ab: Brandenburgs Ministerpräsident besucht Heideldruck-Standort zur Drohnenabwehr

14.04.26 09:00 Uhr
Vom Drucker zum Drohnenjäger: Heideldruck startet neu durch - Aktie hebt ab | finanzen.net

Der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck steigt in das Geschäft mit Drohnenabwehrsystemen zum Schutz kritischer Infrastruktur ein.

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Heidelberger Druckmaschinen AG
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Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will sich am Nachmittag über das Vorhaben am Standort Brandenburg an der Havel informieren.

Es handelt sich um ein neues Gemeinschaftsunternehmen einer Tochter der Heidelberger Druckmaschinen AG mit dem US-amerikanisch-israelischen Technologie-Anbieter Ondas Autonomous Systems. Der Standort in Brandenburg an der Havel soll zum führenden Kompetenzzentrum für Drohnenabwehr und autonome Sicherheitssysteme ausgebaut werden, wie es vom Unternehmen Heidelberger Druckmaschinen hieß.

Bei der Drohnenabwehr stehen unter anderem Flughäfen, Bundeswehr-Standorte und Energieversorger im Fokus. Nach Angaben der Bundesregierung haben Drohnensichtungen an wichtigen Einrichtungen in Deutschland seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zugenommen.

Zuletzt waren Drohnen in der Luft ein Sicherheitsrisiko etwa am Hauptstadtflughafen BER. Abwehrsysteme sollen unbemannte Fluggeräte, die unerlaubt etwa für Spionage- und Sabotagezwecke aufsteigen, unschädlich machen.

Die Aktie von Heideldruck zeigt sich vorbörslich auf Tradegate fast acht Prozent höher.

BRANDENBURG AN DER HAVEL (dpa-AFX)

Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG

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