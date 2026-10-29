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Gemeinschaftsunternehmen

Rheinmetall-Aktie gewinnt: Auslieferung weiterer Radschützenpanzer an Deutschland und die Niederlande

Rheinmetall-Aktie gewinnt: Auslieferung weiterer Radschützenpanzer an Deutschland und die Niederlande

Rheinmetall hat mit seinem Partner KNDS einen Großauftrag für den Radschützenpanzer "Schakal" erhalten.

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Rheinmetall AG
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Wie der Rüstungskonzern mitteilte, hat die europäische Rüstungsagentur OCCAR dem Gemeinschaftsunternehmen Artec von Rheinmetall und KNDS einen Auftrag über 35 Einheiten für die Bundeswehr und 34 für die niederländischen Streitkräfte erteilt. Auf Rheinmetall entfällt ein Auftragswert im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Fahrzeuge sollen zwischen Mai 2032 und November 2033 ausgeliefert werden.

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Mit dem Auftrag wird eine Option ausgelöst. Der im Oktober 2025 erteilte Hauptauftrag umfasst bereits 222 Radschützenpanzer und sieht eine Option für bis zu 200 weitere Schakale vor. Mit der jetzt erfolgten ersten Optionsauslösung erhöht sich die Anzahl der auszuliefernden Schakale auf insgesamt 291.

Via XETRA steigt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 2,51 Prozent auf 1.037,40 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

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27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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