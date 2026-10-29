Rheinmetall-Aktie grün: Auslieferung weiterer Radschützenpanzer an Deutschland und Niederlande

Gemeinschaftsunternehmen

29.10.26 18:01 Uhr

Rheinmetall hat mit seinem Partner KNDS einen Großauftrag für den Radschützenpanzer "Schakal" erhalten.

Wie der Rüstungskonzern mitteilte, hat die europäische Rüstungsagentur OCCAR dem Gemeinschaftsunternehmen Artec von Rheinmetall und KNDS einen Auftrag über 35 Einheiten für die Bundeswehr und 34 für die niederländischen Streitkräfte erteilt. Auf Rheinmetall entfällt ein Auftragswert im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Fahrzeuge sollen zwischen Mai 2032 und November 2033 ausgeliefert werden.

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Mit dem Auftrag wird eine Option ausgelöst. Der im Oktober 2025 erteilte Hauptauftrag umfasst bereits 222 Radschützenpanzer und sieht eine Option für bis zu 200 weitere Schakale vor. Mit der jetzt erfolgten ersten Optionsauslösung erhöht sich die Anzahl der auszuliefernden Schakale auf insgesamt 291.

Via XETRA stieg die Rheinmetall-Aktie letztlich 3,58 Prozent auf 1.048,20 Euro.

DOW JONES