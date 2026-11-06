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Gemeinschaftsunternehmen

TKMS-Aktie in Rot: Gründung von Joint Venture für U-Boot-Abwehrtechnik in Indien

TKMS-Aktie in Rot: Gründung von Joint Venture für U-Boot-Abwehrtechnik in Indien

TKMS wird mit seinem indischen Partner CFF Fluid Control Limited ein Gemeinschaftsunternehmen aufsetzen, das in Indien industrielle Fertigungskapazitäten für Unterwasser-Verteidigungssysteme aufbauen soll.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cff Fluid Control Limited Registered Shs 144A Reg S
1,044.25 -12.60 -1.19 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
78.70 EUR -2.30 EUR -2.84 %
Charts | News | Analysen

Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten jetzt beide Seiten, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der beteiligten Unternehmen heißt.

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Das Joint Venture TKMS CFF Defence Systems Private Limited soll zu 49 Prozent dem deutschen Marineschiffbauunternehmen und zu 51 Prozent dem indischen Spezialisten für Marinesysteme gehören. Geplant ist der Bau eines Elektronik- und Systemwerks in Chakan an der indischen Westküste nahe Pune im indischen Bundesstaat Maharashtra.

Im XETRA-Handel notiert die TKMS-Aktie zeitweise 3,56 Prozent tiefer bei 78,50 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Aktuelle TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News

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Datum Rating Analyst
19.10.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
19.10.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
21.09.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
13.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research

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