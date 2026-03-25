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TotalEnergies-Aktie springt an: Nordsee-Fusion mit Neo Next

30.03.26 12:46 Uhr
TotalEnergies-Aktie zieht an: Fokus auf Nordsee-Fusion | finanzen.net

Der Energiekonzern TotalEnergies hat die Fusion seiner britischen Öl- und Gasfördergeschäfte mit dem Energie-Joint-Venture Neo Next abgeschlossen.

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TotalEnergies hatte im Dezember angekündigt, seine Geschäfte in das Gemeinschaftsunternehmen von Repsol and Hitecvision einzubringen. Das fusionierte Energieunternehmen wird in Neo Next+ umbenannt. Im Zuge der Transaktion wird es zum größten unabhängigen Öl- und Gasproduzenten auf dem britischen Kontinentalschelf mit einer für 2026 erwarteten Fördermenge von über 250.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, wie TotalEnergies mitteilte.

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Der französische Konzern ist wie geplant mit 47,5 Prozent an Neo Next+ beteiligt. Er erwartet Synergien und eine Verbesserung seiner Cashflow-Generierung.

Die TotalEnergies-Aktie gewinnt im Londoner Handel zeitweise 9,29 Prozent auf 83,88 Euro.

DJG/DJN/sha/hab

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Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
27.03.2026TotalEnergies BuyJefferies & Company Inc.
27.03.2026TotalEnergies OverweightBarclays Capital
26.03.2026TotalEnergies OutperformRBC Capital Markets
26.03.2026TotalEnergies NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2026TotalEnergies OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2026TotalEnergies BuyJefferies & Company Inc.
27.03.2026TotalEnergies OverweightBarclays Capital
26.03.2026TotalEnergies OutperformRBC Capital Markets
24.03.2026TotalEnergies OutperformRBC Capital Markets
18.03.2026TotalEnergies OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.03.2026TotalEnergies NeutralGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026TotalEnergies NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2026TotalEnergies HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.2026TotalEnergies NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.03.2026TotalEnergies HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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