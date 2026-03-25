Gemeinschaftsunternehmen

Der Energiekonzern TotalEnergies hat die Fusion seiner britischen Öl- und Gasfördergeschäfte mit dem Energie-Joint-Venture Neo Next abgeschlossen.

TotalEnergies hatte im Dezember angekündigt, seine Geschäfte in das Gemeinschaftsunternehmen von Repsol and Hitecvision einzubringen. Das fusionierte Energieunternehmen wird in Neo Next+ umbenannt. Im Zuge der Transaktion wird es zum größten unabhängigen Öl- und Gasproduzenten auf dem britischen Kontinentalschelf mit einer für 2026 erwarteten Fördermenge von über 250.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, wie TotalEnergies mitteilte.

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Der französische Konzern ist wie geplant mit 47,5 Prozent an Neo Next+ beteiligt. Er erwartet Synergien und eine Verbesserung seiner Cashflow-Generierung.

Die TotalEnergies-Aktie gewinnt im Londoner Handel zeitweise 9,29 Prozent auf 83,88 Euro.

DJG/DJN/sha/hab

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