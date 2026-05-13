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Gemischte Zahlen

Alibaba beflügelt durch KI-Boom: Cloud-Sparte treibt Quartalsergebnisse - Anleger ignorieren operativen Verlust

14.05.26 09:40 Uhr
KI-Boom überstrahlt Milliardenprobleme: Anleger feiern Alibaba-Aktie trotzdem | finanzen.net

Wachstum im Cloud- und KI-Geschäft hat die Alibaba Group angetrieben. Trotz operativem Verlust und schwächerer Profitabilität setzen Anleger weiter auf die KI-Strategie.

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• Cloud-Sparte wächst um 38 Prozent
• KI-Produkte mit elftem Quartal dreistelligen Wachstums
• Operativer Verlust trotz Gewinnsprung unter dem Strich

Der chinesische E-Commerce-Gigant Alibaba Group hat die Märkte mit gemischten Quartalszahlen überrascht. Anleger reagierten mit Käufen auf die jüngsten Ergebnisse, die maßgeblich durch ein massives Wachstum in den Bereichen Cloud-Infrastruktur und künstliche Intelligenz (KI) getragen wurden. In der Folge legt die Alibaba-Aktie an der Börse in Hongkong zeitweise 3,92 Prozent auf 138,00 HKD zu.

Cloud-Geschäft und KI als Wachstumsmotoren

Im Fokus der Anleger stand insbesondere die Cloud Intelligence Unit des Konzerns. Während der Gesamtumsatz der Alibaba Group im zum 31. März beendeten Quartal um drei Prozent auf 243,38 Milliarden Yuan (rund 35,3 Milliarden US-Dollar) anstieg, konnte die Cloud-Sparte ein Umsatzplus von 38 Prozent verbuchen. Besonders hervorzuheben ist das externe Cloud-Geschäft, das dank der steigenden Nachfrage nach KI-Produkten sogar um 40 Prozent zulegte. Laut Unternehmensangaben verzeichneten KI-bezogene Produkte bereits das elfte Quartal in Folge ein dreistelliges Wachstum, was auf die breite Adaption der hauseigenen "Qwen"-Sprachmodelle durch Unternehmenskunden zurückzuführen ist.

Gewinnsprung und strategische Neuausrichtung

Zwar brach das bereinigte operative Ergebnis um drastische 84 Prozent auf 5,1 Milliarden Yuan ein und das Unternehmen verzeichnete sogar einen operativen Verlust von 848 Millionen Yuan. Unter dem Strich konnte das Unternehmen aber überzeugen. Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 25,48 Milliarden Yuan mehr als verdoppelt. Neben der verbesserten Performance der Cloud-Sparte trugen auch Gewinne aus Kapitalbeteiligungen zu diesem Ergebnis bei. Chief Executive Eddie Wu betonte im Zuge der Zahlenvorlage, dass sich die umfassenden Investitionen in künstliche Intelligenz nun auszahlen würden. Die Technologie habe die Phase der Inkubation verlassen und werde nun in großem Maßstab kommerzialisiert.

Dividenden und Ausblick

Zusätzlich zu den operativen Erfolgen setzt Alibaba ein Zeichen der Kontinuität bei der Aktionärsvergütung. Der Verwaltungsrat genehmigte die Ausschüttung einer jährlichen Bardividende in Höhe von 0,13125 US-Dollar pro Stammaktie. Mit dem Fokus auf Cloud-Services und die Skalierung von KI-Anwendungen positioniert sich der Konzern zunehmend als technologischer Infrastrukturanbieter, um die Abhängigkeit vom klassischen Online-Handel zu verringern und neue, margenstarke Geschäftsfelder zu erschließen.

Was Anleger wissen sollten

Für Anleger stellt sich nach diesen Zahlen die Frage, ob der aktuelle Kursanstieg nachhaltig ist. Die massive Beschleunigung im Cloud-Geschäft ist ein starkes Signal, dass Alibaba den Anschluss an die globale KI-Spitze hält. Dass KI-Produkte bereits 30 Prozent des Cloud-Umsatzes beisteuern, beweist zudem, dass die Technologie die reine Experimentierphase verlassen hat.

Trotz der Euphorie sollten Investoren jedoch die Ertragsseite im Auge behalten. Der deutliche Rückgang des bereinigten EBITA und der operative Verlust von 848 Millionen RMB im März-Quartal zeigen, dass der Konzern derzeit massiv Kapital aufwendet, um Marktanteile in den Bereichen Quick Commerce und KI-Infrastruktur zu sichern. Das Management setzt hier voll auf die Karte "Wachstum vor kurzfristiger Marge".

Die Bestätigung der Dividende und die stabilen Cash-Reserven von über 520 Milliarden RMB wirken als Sicherheitsnetz für die Aktie. Wer investiert ist oder einen Einstieg erwägt, sollte die Volatilität, die mit den hohen Technologie-Investitionen einhergeht, einkalkulieren. Langfristig hängt der Erfolg davon ab, ob die nun kommerzialisierten KI-Agenten und Cloud-Lösungen die operativen Verluste in den anderen Segmenten dauerhaft kompensieren können.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

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