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Gemischte Zahlen

Disney-Zahlen überzeugen Anleger: Ist das die Wende für die Aktie?

Disney-Zahlen überzeugen Anleger: Ist das die Wende für die Aktie?

Der Unterhaltungskonzern hat seine Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt, und Anleger reagieren direkt auf das Zahlenwerk.

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  • Umsatz wächst im dritten Quartal um 7 Prozent auf 25,2 Milliarden US-Dollar
  • Bereinigt steigt der Gewinn je Aktie auf 2,06 Dollar, über den Erwartungen
  • Sparten mit gemischten Ergebnissen
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Der Walt-Disney-Konzern hat am Mittwoch die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt, und die Disney-Aktie zieht im US-Handel deutlich an. Zeitweise geht es an der NYSE auf 100,63 US-Dollar nach oben, ein Plus von 2,46 Prozent.

Umsatz legt zu, Gewinn bricht ein

Im Quartal zum 27. Juni 2026 stieg der Konzernumsatz um 7 Prozent auf 25,2 Milliarden US-Dollar, der auf Disney entfallende Nettogewinn sank auf 2,6 Milliarden US-Dollar. Das unbereinigte Ergebnis je Aktie fiel um 48 Prozent auf 1,51 US-Dollar. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie kletterte dagegen von 1,61 auf 2,06 US-Dollar und übertraf damit die von Bloomberg erhobene Analystenschätzung von 1,86 US-Dollar, was für die positive Kursreaktion den Ausschlag gab.

Der Rückgang beim unbereinigten Ergebnis liegt am Vorjahresvergleich: Im Quartal 2025 hatte eine einmalige, nicht zahlungswirksame Steuergutschrift von 3,3 Milliarden US-Dollar aus einer steuerlichen Neueinstufung von Hulu das Ergebnis kräftig angehoben. Zusätzlich belastete im aktuellen Quartal eine Wertminderung der Beteiligung an A+E Global Media von rund 800 Millionen US-Dollar das operative Bild.

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Sparten mit gemischter Bilanz

Auf Segmentebene zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Das operative Ergebnis der Sparte Entertainment kletterte um 64 Prozent auf 1,68 Milliarden US-Dollar, getragen von höheren Abonnement- und Vertriebserlösen. Bei Experiences, dem Park- und Kreuzfahrtgeschäft, stieg das operative Ergebnis um 20 Prozent auf 3,0 Milliarden US-Dollar, begünstigt durch höhere Besucherzahlen und die neuen Kreuzfahrtschiffe. Die Sportsparte verzeichnete dagegen einen Rückgang von 17 Prozent auf 858 Millionen US-Dollar, weil höhere Kosten für Sportrechte, unter anderem durch den erneuerten NBA-Vertrag, zu Buche schlugen.

Was Analysten der Disney-Aktie zutrauen

Analysten sehen durchaus noch Aufwärtspotenzial bei der Disney-Aktie: Von 18 auf TipRanks gelisteten Experten, die den Anteilsschein bewerten, haben 17 ein Kauf-Votum vergeben, nur einer rät zum Halten der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 127,11 US-Dollar und damit noch rund 30 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie am Dienstag. Während die optimistischsten Experten sogar einen Kurssprung bis auf 163 US-Dollar für möglich halten, ist selbst der größte Pessimist unter den Disney-Analysten, Kannan Venkateshwar von Barclays, mit einem Kursziel von 110 US-Dollar noch zuversichtlich genug, um der Aktie weiteres Potenzial für Kursgewinne zu bescheinigen.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: Alexandre Tziripouloff / Shutterstock.com, canbedone / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.05.26 Walt Disney Outperform Bernstein Research
02.02.26 Walt Disney Kaufen DZ BANK
13.11.25 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG