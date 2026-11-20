BERLIN (dpa-AFX) - Die Jugendprotest-Initiative "Gen Z regelt" erhöht den Druck auf die Politik und will Zusicherungen. Mitorganisator Akram Selo sagte dem RBB-Inforadio: "Gespräche werden uns auch nicht dazu bringen, aufzuhören zu demonstrieren." Er dringt auf politische Konsequenzen. "Im Grunde müsste auf unsere Forderungen eingegangen werden, und wir müssten Zusicherungen bekommen. Das ist das, was passieren muss, und nicht leere Versprechen."

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Die Gruppe sieht sich bisher nicht ausreichend gehört: "Bis jetzt haben wir das Gefühl, dass wir gar nicht ernst genommen werden", sagte Selo. "So wie mit uns umgegangen wird, wird eher versucht, unsere Forderungen in den Hintergrund zu stellen und uns durch andere banale Sachen dazu zu diskriminieren."

Neue Proteste bundesweit erwartet

An diesem Freitag wollen wieder Tausende junge Leute in vielen deutschen Städten demonstrieren. Dazu hat die Gruppe "Gen Z regelt" aufgerufen, die nach eigenen Angaben vorab rund 20.000 Anmeldungen zu Aktionen in 73 Städten hatte. Sie fordert unter anderem Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, ein bezahlbares Leben, ein Nein zur Wehrpflicht und konsequenten Klimaschutz. Die Bundesschülerkonferenz, die sich von der Gruppe distanziert, organisiert eine separate Demonstration in Berlin.

Selo: "Unsere Demos sind ja friedlich"

Bei den von "Gen Z regelt" organisierten Protesten am 31. Oktober waren bundesweit Zehntausende weitgehend friedlich auf die Straße gegangen. Danach gab es abends in mehreren Städten Krawalle, besonders heftig in Frankfurt am Main.

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Selo setzt auf friedliche Kundgebungen. "Die, die Gewalt suchen, die sind nicht auf unseren Demos, würde ich behaupten", sagte der Mitorganisator. "Unsere Demos sind ja friedlich, wie wir es schon angekündigt hatten." Wenn es Vorfälle gebe, seien das Einzelfälle./vr/vsr/DP/jha